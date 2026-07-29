FC Bayern: Eberl von Transfergerüchten amüsiert

Johannes Vehren 29.07.2026 • 21:17 Uhr Max Eberl wird auf Transfergerüchte, die es rund um den FC Bayern gibt, angesprochen. Der Sportvorstand zeigt sich von jeglichen Berichten amüsiert.

Der FC Bayern hat mit den Transfers von Ismael Saibari und Nathaniel Brown früh die Weichen für die kommende Saison gestellt und sich Ruhe auf dem Transfermarkt verschafft. Dennoch gibt es stetig Gerüchte über Spieler, die beim deutschen Rekordmeister gehandelt werden sollen.

Darauf angesprochen, sagte Sportvorstand Max Eberl bei der Vorstellung von Brown am Mittwochmittag: „Ehrlicherweise musste ich in diesem Jahr sehr, sehr schmunzeln über den ganzen Transferjournalismus.“

Eberl über Transfergerüchte: „An null Prozent war etwas dran“

Er fügte hinzu: „Dadurch, dass wir mit Ismael und Nene sehr schnell unsere Stellen geschlossen haben und auch kommuniziert haben, dachte ich – vielleicht nicht klar genug –, dass wir eigentlich fertig sind mit den Zugängen.“

Aus diesem Grund habe der 52-Jährige schmunzeln müssen, welche Namen mit den Münchnern in Verbindung gebracht wurden, und wenn sich ein Spieler „dann für einen anderen Verein entschieden hat, dass dann erneut von einer ‚Transferschlappe für Bayern‘ geschrieben wurde“.