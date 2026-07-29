FC Bayern: Davies? Eberl spricht Machtwort

Erwägt der FC Bayern, Linksverteidiger Alphonso Davies in diesem Sommer noch zu verkaufen? Sportvorstand Max Eberl hat am Mittwoch eine klare Antwort geliefert.
Eberl spricht Davies-Machtwort
„Es ist ausgeschlossen bei Davies“, sagte der 52-Jährige im Rahmen der Vorstellung von Neuzugang und Davies-Konkurrent Nathaniel Brown.
Eberl will mögliche Abgänge nicht ausschließen
Durch die Verpflichtung des deutschen Nationalspielers ist Davies kein unumstrittener Stammspieler mehr in München. Die abgelaufene Saison 2o25/26 hatte der Kanadier über große Teile verletzungsbedingt verpasst, weshalb andere Bayern-Stars links hinten aushelfen mussten.
„Stani (Josip Stanisic; d. Red.) und Konny (Konrad Laimer; d. Red.) haben es gespielt, weil wir Not am Mann hatten. Das ist der Grund gewesen. Sie sind ja keine klassisch ausgebildeten linken Verteidiger“, erklärte Eberl. „Wir haben mit Phonzy (Davies; d. Red.) unseren ausgebildeten linken Verteidiger. Wir haben Hiro (Hiroki Ito; d. Red.), der links spielen kann. Jetzt haben wir Nene (Brown; d. Red.) – einen Spieler, bei dem sich Bayern München drum bemühen muss.“
Einen Verkauf eines Spielers auf der linken Seite wollte Eberl nicht ausschließen, sollte den FC Bayern ein passendes Angebot erreichen. „Wenn es auf der linken Seite einen Interessenten gibt für einen Spieler von uns, dann werden wir uns damit beschäftigen. Von unserer Seite gibt es aber keine ersten Gedanken, einen Spieler zu verkaufen.“