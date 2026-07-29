FC Bayern: Davies? Eberl spricht Machtwort

Maximilian Huber 29.07.2026 • 15:46 Uhr Alphonso Davies ist beim FC Bayern kein unumstrittener Stammspieler mehr. Einen Verkauf des Kanadiers wird es in diesem Sommer aber nicht mehr geben. Das verrät Sportvorstand Max Eberl.

Erwägt der FC Bayern, Linksverteidiger Alphonso Davies in diesem Sommer noch zu verkaufen? Sportvorstand Max Eberl hat am Mittwoch eine klare Antwort geliefert.

„Es ist ausgeschlossen bei Davies“, sagte der 52-Jährige im Rahmen der Vorstellung von Neuzugang und Davies-Konkurrent Nathaniel Brown.

Eberl will mögliche Abgänge nicht ausschließen

Durch die Verpflichtung des deutschen Nationalspielers ist Davies kein unumstrittener Stammspieler mehr in München. Die abgelaufene Saison 2o25/26 hatte der Kanadier über große Teile verletzungsbedingt verpasst, weshalb andere Bayern-Stars links hinten aushelfen mussten.

„Stani (Josip Stanisic; d. Red.) und Konny (Konrad Laimer; d. Red.) haben es gespielt, weil wir Not am Mann hatten. Das ist der Grund gewesen. Sie sind ja keine klassisch ausgebildeten linken Verteidiger“, erklärte Eberl. „Wir haben mit Phonzy (Davies; d. Red.) unseren ausgebildeten linken Verteidiger. Wir haben Hiro (Hiroki Ito; d. Red.), der links spielen kann. Jetzt haben wir Nene (Brown; d. Red.) – einen Spieler, bei dem sich Bayern München drum bemühen muss.“