Alphonso Davies unter Druck! Auf was der FC Bayern dennoch hofft

Stefan Kumberger 28.07.2026 • 23:25 Uhr Alphonso Davies geht beim FC Bayern mit einer ungewohnten Ausgangslage in die neue Saison. Der Kanadier steht intern unter besonderer Beobachtung.

Der FC Bayern hat mit Nathaniel Brown nicht nur einen der spannendsten deutschen Defensivspieler verpflichtet, sondern auch ein deutliches Zeichen gesetzt. Rund 50 Millionen Euro Ablöse investierten die Münchner in den Linksverteidiger. Ein Transfer dieser Größenordnung landet in der Regel nicht dauerhaft auf der Ersatzbank.

Dort könnte nach aktuellen Stand dafür immer öfter Alphonso Davies Platz nehmen – auch weil der Kanadier gerade erst von seiner jüngsten Verletzung genesen ist. Er hat jetzt ein Millionen-Problem namens Brown. Der Neue bringt zudem weitere Argumente mit: Er ist jünger als Davies und bezieht deutlich weniger Gehalt. Damit wächst der Druck auf den langjährigen Stammspieler erheblich, wenn es um die mittelfristige Zukunft geht.

Nach SPORT1-Informationen wird Davies innerhalb des Vereins weiterhin genau beobachtet. Hinter den Kulissen hofft man sogar, dass Brown den Kanadier zu konstant besseren Leistungen antreibt. Eine Quelle sagte SPORT1: „Der Konkurrenzkampf bei uns ist Gottseidank brutal.“ Die Verantwortlichen erwarten, dass Davies auf die neue Situation sportlich reagiert und sein Leistungsniveau wieder dauerhaft anhebt – sofern er verletzungsfrei bleibt.

SPORT1 hatte bereits vor einigen Wochen berichtet, dass Davies in der Führungsriege kritisch bewertet wird. Vor allem das Preis-Leistungs-Verhältnis sorgt seit seiner Vertragsverlängerung für Diskussionen. Intern herrscht die Meinung vor, dass die Leistungen des Außenverteidigers nicht mehr im angemessenen Verhältnis zu seinem hoch dotierten Vertrag stehen.

Der zähe Vertragspoker hat Spuren hinterlassen

Hinzu kommt seine Verletzungsanfälligkeit. Zwar kann Davies für seine zahlreichen Ausfälle nichts, dennoch erschweren sie seine Position im internen Ranking. Wer regelmäßig fehlt, liefert zwangsläufig weniger Argumente auf dem Platz.

Ein weiterer Punkt beschäftigt einige Entscheidungsträger bis heute: Der zähe Vertragspoker vor der Verlängerung hat Spuren hinterlassen. Nach SPORT1-Informationen haben ihm manche Bosse das harte Tauziehen bis heute nicht verziehen. Das sorgt vereinsintern weiterhin für Unmut.

FC Bayern: Muss Davies seinen Stammplatz abgeben?

Trotz der kritischen Bewertung planen die Bayern derzeit keinen schnellen Verkauf um jeden Preis. Nach SPORT1-Informationen würde Davies den Verein in diesem Sommer nur verlassen, wenn ein finanziell außergewöhnlich attraktives Angebot eingeht.