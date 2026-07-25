FC Bayern: Dieses Problem sieht Vincent Kompany

Christopher Mallmann 25.07.2026 • 16:59 Uhr Der FC Bayern testet am Samstag in Wiesbaden. Trainer Vincent Kompany weist auf eine Schwierigkeit in der Vorbereitung hin.

Bayern-Trainer Vincent Kompany hat im Zuge der Vorbereitung des deutschen Rekordmeisters auf einen Unterschied zum vergangenen Jahr hingewiesen – und einen Appell an seine Profis gesandt.

„Wir hatten letztes Jahr den extremen Fall nach der Klub-WM. Es ist also nicht das erste Mal für uns“, sagte der Belgier vor dem Testspiel bei Wehen Wiesbaden (JETZT im LIVETICKER) auf die Frage bei FC Bayern TV, wie er damit umgehe, dass die meisten Nationalspieler noch nicht zur Verfügung stünden und erst sukzessive eintreffen würden.

Das Problem im Vergleich zum vergangenen Sommer, als die Münchner im Viertelfinale der Klub-WM an Paris Saint-Germain gescheitert waren: „Da waren wir alle gleichzeitig zurück und jetzt ist es nicht der Fall. Aber keine Beschwerden von unserer Seite. Wir wissen, dass es anders ist. Wir wissen, wann wir 100 Prozent da sein müssen.“

FC Bayern seit Montag im Training

Kompany versprach: „Wir werden alles versuchen mit den Jungs, die heute da sind, um die Latte nicht niedriger zu legen.“

Die Bayern sind am Montag in die Vorbereitung auf die neue Saison gestartet – aktuell nur mit einem Rumpfkader, zu dem unter anderem Sven Ulreich und Tom Bischof zählen sowie zahlreiche Talente.

Kommende Woche werden die deutschen Nationalspieler zurückerwartet, um am Trainingslager am Tegernsee sowie an der Asien-Reise teilzunehmen.