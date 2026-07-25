FC Bayern verliert Testspiel

SID 25.07.2026 • 17:34 Uhr Der FC Bayern muss sich beim Testspiel gegen Wehen Wiesbaden geschlagen geben. Auch Joao Palhinha, Sacha Boey und Tom Bischof können die Niederlage nicht abwenden.

Double-Gewinner Bayern München hat seinen ersten Test der Bundesliga-Vorbereitung zur Talenteschau genutzt. Mit einer Startelf, die ausschließlich aus Nachwuchsspielern bestand, verlor der deutsche Rekordmeister beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden am Samstag 1:2 (0:1).

Lediglich auf der Bank fanden sich noch halbwegs prominente Namen wie die der Verkaufskandidaten Joao Palhinha und Sacha Boey. Auch Tom Bischof gehörte zum Kader, alle drei wurden eingewechselt.

Bischof verwandelte einen Foulelfmeter zum 1:1 (57.). „Heute war es klar, dass ich ihn schnappe. Ich habe vergangenes Jahr häufig genug geübt“, sagte Bischof nach dem Spiel bei FC Bayern TV. Für Wehen trafen Ibrahim Ati Allah (10.) und Lukas Schleimer (83.).

FC Bayern bereitet sich in Asien vor

Trainer Vincent Kompany geht mit seiner Mannschaft am 1. August auf Asienreise nach Südkorea und Hongkong.

Dort werden neben den WM-Halbfinalisten Harry Kane, Michael Olise und Dayot Upamecano auch Jamal Musiala, Alphonso Davies, Neuzugang Ismael Saibari sowie Serge Gnabry und Lennart Karl fehlen.

„Wir hatten letztes Jahr den extremen Fall mit der Klub-WM, es ist nicht das erste Mal“, sagte Kompany. „Aber da waren wir alle gleichzeitig zurück, das ist jetzt nicht der Fall. Aber keine Beschwerden von unserer Seite. Wir wissen, wann wir bei 100 Prozent sein müssen.“

Musiala musste eine Metallplatte aus dem linken Fuß entfernt werden. Davies war bei der WM wegen seiner Oberschenkelverletzung nur bedingt einsatzfähig, Saibari verletzte sich in Nordamerika. Gnabry und Karl verpassten verletzungsbedingt die gesamte Weltmeisterschaft.