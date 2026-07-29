FC Bayern gibt Update bei Jamal Musiala

Justin Schroll 29.07.2026 • 15:44 Uhr Die neuerliche Leidenszeit von Jamal Musiala neigt sich dem Ende entgegen. Der Offensivstar des FC Bayern soll bald wieder ins Training einsteigen.

Am Samstag startet der FC Bayern zu seiner Audi Summer Tour nach Südkorea (Jeju) und Hongkong – nicht mit an Bord sein wird Jamal Musiala, der in München an seinem Comeback arbeiten soll. Das bestätigte Sportvorstand Max Eberl am Mittwoch.

Der deutsche Nationalspieler ließ sich Anfang Juli nach dem frühen WM-Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay eine Metallplatte aus seinem linken Fuß entfernen – ein Überbleibsel seiner schweren Verletzung (Sprunggelenksluxation und Wadenbeinbruch), die er sich vor gut einem Jahr bei der Klub-WM zugezogen hatte.

FC Bayern: Das sagt Max Eberl zum Plan mit Jamal Musiala

Am Freitag wird der 23-Jährige an der Säbener Straße zurückerwartet und soll in der kommenden Woche zunächst individuell trainieren. „Jamal wird nach der Tour wieder zur Verfügung stehen“, sagte Eberl am Rande der Vorstellung von Neuzugang Nathaniel Brown am Tegernsee.

„Jamal hat hoffentlich den letzten Schritt hinter sich mit der Entfernung der Platte“, hofft Eberl auf ein endgültiges Ende der langen Leidenszeit von Musiala. Der Offensivspieler hatte erst im Januar sein Comeback gefeiert, war nach seiner Rückkehr aber nie richtig in Schuss gekommen. Auch bei der WM konnte der offensive Mittelfeldspieler keine Spuren hinterlassen.

Eberl vermisst bei Musiala „seine magischen Momente“

„Er hat so ein bisschen seine Leichtigkeit verloren, obwohl seine Statistiken nicht schlecht sind“, betonte Eberl. „Es fehlen so ein bisschen seine magischen Momente, aber wir sind sehr sicher, dass das zurückkommen wird. Wir werden ihn auffangen und ihn wieder aufbauen. Wir müssen ihn wieder auf sein Niveau bekommen.“