FC Bayern macht Toptransfer offiziell!

Philipp Heinemann 01.07.2026 • 18:01 Uhr Der FC Bayern macht den ersten dicken Transfer des Sommers offiziell! Der neue Mann unterschreibt einen langfristigen Vertrag - und erfüllt sich mit dem Wechsel nach München einen Traum.

Der FC Bayern hat die sich seit Wochen anbahnende Verpflichtung von Ismael Saibari offiziell verkündet. Der Nationalspieler Marokkos kommt von der PSV Eindhoven nach München und unterschreibt einen Vertrag bis 2031.

Der 25-Jährige wird mit der Rückennummer 34 auflaufen. Medienberichten zufolge soll die Ablöse bei bis zu 55 Millionen Euro liegen.

„Wir freuen uns sehr, mit Ismael Saibari einen der spannendsten Offensivspieler dieser WM für den FC Bayern gewonnen zu haben“, erklärte Bayerns Sportvorstand Max Eberl: „Solche Transfers entstehen nicht aus dem Moment heraus, sondern aus vorausschauender Arbeit.“

Eberl: So haben wir Saibari zum FC Bayern gelockt

Entscheidend sei gewesen, „dass wir uns früh bei ihm positioniert haben, weil wir von Ismaels Fähigkeiten wussten und ihm von Beginn an eine konkrete Perspektive bei uns aufzeigen konnten. Ismael Saibari wird unserem Offensivspiel zusätzliche Qualität und Unberechenbarkeit geben.“

Auch Saibari selbst kam in dem Statement der Münchner zu Wort: „Bereits als Kind träumt man, bei einem Verein wie dem FC Bayern einen Vertrag zu unterschreiben – jeder weiß, dass das einer der größten Klubs der Welt ist.“

Er wolle mit dem Rekordmeister so viele Titel wie möglich gewinnen: „Der Stil des FC Bayern passt zu mir, ich kann hier mein Spiel spielen und werde jeden Tag hart arbeiten, um der Mannschaft zu helfen. Der Trainer Vincent Kompany hat eine große Rolle bei meiner Entscheidung gespielt – ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.“