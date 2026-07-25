Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr im LIVETICKER) kommt es zum ersten Testspiel des FC Bayern in der Saisonvorbereitung auf die Bundesliga. Der Rekordmeister reist zum Drittligisten SV Wehen Wiesbaden.
FC Bayern: Erster Test heute LIVE im TV, Stream und Ticker - So stellt Kompany im ersten Test auf
So stellt Kompany im ersten Test auf
Trainer Vincent Kompany lässt ausschließlich Jungspunde von der Leine, denn keiner der ersten Elf ist über 19 Jahre alt. Beispielsweise wurde Torwart David Podar-Stiube im Jahr 2010 geboren und erst im Mai 16 Jahre alt. Der älteste Akteur in der Startformation ist Guido Della Rovere mit 19 Jahren.
FC Bayern: So können Sie das Testspiel beim SV Wehen Wiesbaden heute live verfolgen
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- Ticker: SPORT1.de und SPORT1 App
Hingegen sitzen einige Stars auf der Bank: Diese ist unter anderem bestückt mit Sven Ulreich, Tom Bischof, Joao Palhinha, Arijon Ibrahimovic, Sacha Boey und Armindo Sieb. Die restlichen FCB-Star befinden sich noch ihrem Sonderurlaub nach der WM.
- FC Bayern: Podar-Stiube – Schaff, El Chaar, Wilson, Nuraj, Mijatovic, Ajayi, Matosevic, Della Rovere, Assomo, Pavlic.
- Wehen Wiesbaden: Brdar – Gözüsirin, Janitzek, Greilinger, Lewald, Gillekens, Flotho, Hercher, Karweina, Brandt, Ati Allah.
Gegen die Hessen sammelten die Bayern bereits in der vergangenen Saison Erfahrung. In der ersten Runde des DFB-Pokals gewannen die Münchner durch ein spätes Tor von Harry Kane mit 3:2.
Der Engländer hatte die Münchner, die am Montag in die Saison-Vorbereitung gestartet waren, beim Pokalspiel in Führung gebracht. Michael Olise erhöhte kurz nach der Pause. Innerhalb von sechs Minuten konnte Fatih Kaya ausgleichen.
Bei den Bayern fehlen zahlreiche Topstars aufgrund des Sonderurlaubs nach der WM.