DFB-Pokal: Kane rettet Bayern in höchster Not

Julius Schamburg 27.08.2025 • 22:40 Uhr Der FC Bayern zittert sich im DFB-Pokal in die nächste Runde. Harry Kane scheitert erstmals in einem Pflichtspiel vom Elfmeterpunkt - trifft dann aber doch noch entscheidend.

Harry Kane hat den FC Bayern mit einem Last-Minute-Tor in die zweite Runde des DFB-Pokals gerettet.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte der Engländer für den entscheidenden Treffer zum 3:2-Endstand gegen den SV Wehen Wiesbaden - dabei hätte er die Partie auch schon viel früher entscheiden können.

„Entweder du kommst weiter, oder du kannst heimfahren. Das haben wir heute schon auf eine harte Art und Weise erleben können, dass es einfach nicht leicht ist, so ein Spiel zu gewinnen. Aber wir haben es gemacht, jetzt geht es weiter", sagte Konrad Laimer im ZDF.

DFB-Pokal: Bayern zittert sich weiter

Kane brachte die Bayern vom Elfmeterpunkt in Führung (16.), Michael Olise erhöhte in der 51. Minute auf 2:0 und alles sah nach einem ungefährdeten Sieg des deutschen Rekordmeisters aus.

{ "placeholderType": "MREC" }

Doch Fatih Kaya erzielte einen Doppelpack und die Zeichen standen schon auf Verlängerung (64., 69.).

Kane verpasste die vorzeitige Entscheidung und verschoss einen Elfmeter (76.), nachdem er seinen ersten Versuch noch so souverän verwandelt hatte. Es war das erste Mal, dass Kane als Bayern-Spieler in einem Pflichtspiel einen Strafstoß nicht verwandeln konnte.

Joshua Kimmich resümierte bei Sky: „Die alte Weisheit: Wenn du die Dinger vorne nicht machst. Dann steht es auf einmal 2:2. Wichtig war für uns, dass wir da ruhig geblieben sind. Gerade in der Vergangenheit, wenn ich an Saarbrücken oder Real in der Champions League denke, da haben wir hinten raus immer die Nerven verloren“, erinnerte sich Kimmich zurück: „Ich bin froh, dass wir geduldig geblieben sind.“