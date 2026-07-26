FC Bayern: Freund kündigt baldigen Transfer an

Philipp Schmidt 26.07.2026 • 10:58 Uhr Nur noch letzte Details sind laut Bayerns Sportdirektor Christoph Freund zu klären, ehe der FCB einen weiteren Transfer als perfekt vermelden kann.

Der FC Bayern steht vor einer festen Verpflichtung von Mittelfeld-Youngster Bara Sapoko Ndiaye. Dies verkündete Sportdirektor Christoph Freund nach der Niederlage im ersten Testspiel beim SV Wehen Wiesbaden am Samstag (1:2), in dem der FCB vorwiegend Nachwuchsspieler eingesetzt hatte.

„Letzte Details sind noch zu klären, aber ich gehe davon aus, dass er mit uns in die Saison startet“, sagte Freund. Ndiaye solle „am kommenden Montag die Leistungstests machen und dann zum Trainingslager an den Tegernsee kommen“.

Ndiaye war bereits in der Rückrunde von den Gambinos Stars Africa an den FC Bayern verliehen. Die Fußballakademie in Gambia ist Teil eines Joint Ventures, das der FC Bayern mit dem Los Angeles FC (Red & Gold Football) betreibt – dadurch soll die Talentförderung vorangetrieben werden. Eine Leihgebühr wurde damals nicht fällig, dies ist nun anders. Der kicker nennt eine Ablöse von „deutlich unter fünf Millionen Euro“.

Erst Bayern-Debüt, dann WM

Der 18-Jährige gab am 29. Spieltag der vergangenen Saison sein Bundesliga-Debüt und wurde gegen den FC St. Pauli eingewechselt. Es kamen drei weitere Einsätze hinzu, der längste beim turbulenten 4:3-Sieg gegen Mainz 05 (77 Minuten). Aufgrund einer Kapselverletzung hatte er im März mehrere Wochen pausieren müssen. Mit seinen Leistungen verdiente er sich sogar einen Platz im WM-Kader Senegals. Im Sechzehntelfinale wurde er beim dramatischen Aus gegen Belgien in der Verlängerung eingewechselt.