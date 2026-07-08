FC Bayern: Juwel wechselt für über zehn Millionen Euro zur SGE

Der 20-Jährige hatte neben den Hessen auch Optionen aus England und Spanien, in Italien ist die AS Roma abgeblitzt. Letztlich entschied sich Aseko vor allem wegen der Aussicht auf mehr Spielzeit für die SGE. Auch Trainer Adi Hütter gilt als wichtiger Faktor für den Entschluss des gebürtigen Berliners, der 2022 aus der Hertha-Jugend zum FC Bayern gewechselt war.

In der abgelaufenen Saison glänzte Aseko in der 2. Bundesliga bei Hannover 96 und veranlasste die Bayern im März zur Nutzung einer Rückkaufoption. Nun folgt für den deutschen U21-Nationalspieler (fünf Einsätze) der große Schritt ins deutsche Oberhaus.

FC Bayern: So viel Geld bringt Aseko ein

Die Eintracht um Sportvorstand Markus Krösche zahlt eine Ablöse zwischen zehn und zwölf Millionen Euro. SPORT1 hatte bereits darüber berichtet, dass die SGE Aseko, der für Hannover in 34 Spielen neun Torbeteiligungen sammelte, mit Spielzeit lockt.

Für Krösche stellt Aseko ein Top-Transferziel dar. Auch Trainer Adi Hütter ist von dem Spieler überzeugt. In Frankfurt soll Aseko einen Vertrag bis 2030 erhalten – mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Nach den Ausgaben für die beiden Star-Neuzugänge Nathaniel Brown und Saibari (insgesamt ca. 100 Mio. Euro) spült der Aseko-Abgang wichtiges Geld in die Kassen des Rekordmeisters.