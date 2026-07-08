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FC Bayern: Juwel wechselt für über zehn Millionen Euro zur SGE

Bayern-Juwel geht zu Frankfurt

Noel Aseko wechselt vom FC Bayern München zu Eintracht Frankfurt. Der 20-Jährige ist der teuerste Verkauf des bisherigen Sommers.
Der FC Bayern baut derzeit viele Talente in den Profikader ein. Mit Noel Aseko kehrt ein Bayern-Juwel im Sommer aus Hannover zurück - ein Signal an den Campus, sagt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger im Podcast "Die Bayern-Woche".
Stefan Kumberger, Julius Schamburg, Johannes Behm
Noel Aseko wechselt vom FC Bayern München zu Eintracht Frankfurt. Der 20-Jährige ist der teuerste Verkauf des bisherigen Sommers.

Noel Aseko verlässt den FC Bayern und schließt sich Eintracht Frankfurt an. Nach SPORT1-Informationen ist der Wechsel des Mittelfeld-Juwels unter Dach und Fach. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Der 20-Jährige hatte neben den Hessen auch Optionen aus England und Spanien, in Italien ist die AS Roma abgeblitzt. Letztlich entschied sich Aseko vor allem wegen der Aussicht auf mehr Spielzeit für die SGE. Auch Trainer Adi Hütter gilt als wichtiger Faktor für den Entschluss des gebürtigen Berliners, der 2022 aus der Hertha-Jugend zum FC Bayern gewechselt war.

In der abgelaufenen Saison glänzte Aseko in der 2. Bundesliga bei Hannover 96 und veranlasste die Bayern im März zur Nutzung einer Rückkaufoption. Nun folgt für den deutschen U21-Nationalspieler (fünf Einsätze) der große Schritt ins deutsche Oberhaus.

FC Bayern: So viel Geld bringt Aseko ein

Die Eintracht um Sportvorstand Markus Krösche zahlt eine Ablöse zwischen zehn und zwölf Millionen Euro. SPORT1 hatte bereits darüber berichtet, dass die SGE Aseko, der für Hannover in 34 Spielen neun Torbeteiligungen sammelte, mit Spielzeit lockt.

Für Krösche stellt Aseko ein Top-Transferziel dar. Auch Trainer Adi Hütter ist von dem Spieler überzeugt. In Frankfurt soll Aseko einen Vertrag bis 2030 erhalten – mit der Option auf ein weiteres Jahr.

Nach den Ausgaben für die beiden Star-Neuzugänge Nathaniel Brown und Saibari (insgesamt ca. 100 Mio. Euro) spült der Aseko-Abgang wichtiges Geld in die Kassen des Rekordmeisters.

Zuvor strich der FCB bereits für die Verkäufe von Daniel Peretz (acht Millionen, FC Southampton) und Jonah Kusi-Asare (sechs Millionen, FC Fulham) knapp 14 Millionen Euro ein.

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