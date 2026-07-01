WM: Besonderer Moment für Ex-Bayern-Juwel Ndiaye

Maximilian Huber 02.07.2026 • 01:13 Uhr Bara Sapoko Ndiaye kommt im Sechzehntelfinale gegen Belgien zu seinem WM-Debüt. Für den ehemaligen Leihspieler des FC Bayern München geht ein Traum in Erfüllung.

Was für eine Geschichte! Bara Sapoko Ndiaye, in der abgelaufenen Saison noch Leihspieler des FC Bayern München, hat im WM-Sechzehntelfinale Senegals gegen Belgien (2:3 n. V.) sein Pflichtspiel-Debüt für die senegalesische A-Nationalmannschaft gefeiert.

Der erst 18 Jahre alte Mittelfeldspieler, der von Januar bis zum 30. Juni als Leihspieler in München unter Vertrag stand, kam zu Beginn der Verlängerung für Idrissa Gueye auf den Platz.

Ndiaye war Leihspieler des FC Bayern München

Ndiaye war vor der WM ein wenig überraschend für den senegalesischen Kader nominiert worden – ohne zuvor überhaupt ein Länderspiel für die Westafrikaner absolviert zu haben.

Der 18 Jahre alte Senegalese feierte in einem Testspiel gegen die USA (2:3) vor der WM seine Länderspiel-Premiere. Gegen die Nordamerikaner stand das Talent über die volle Distanz auf dem Rasen.

Für den FC Bayern absolvierte der 18-Jährige vier Pflichtspiele. Beim 4:3-Sieg in Mainz und beim 3:3-Remis gegen Heidenheim in der abgelaufenen Spielzeit stand Ndiaye in der Münchner Startelf.