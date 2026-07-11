FC Köln macht WM-Transfer perfekt

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat den ghanaischen Nationalspieler Gideon Mensah verpflichtet. Der WM-Teilnehmer kommt ablösefrei vom französischen Erstligisten AJ Auxerre und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028, wie der FC am Samstag bekannt gab.
FC holt Ghana-Verteidiger Mensah
„Gideon ist ein Spieler, der sich konsequent in den Dienst der Mannschaft stellt und auf dem Platz mit hoher taktischer Disziplin, Defensivstärke und Dynamik überzeugt“, sagte FC-Geschäftsführer Thomas Kessler über den 27 Jahre alten Linksverteidiger, der in allen vier WM-Spielen der Black Stars bei der aktuellen Endrunde als Stammkraft zum Einsatz kam.
Der FC habe sich schon seit längerer Zeit mit Mensah beschäftigt, so Kessler: „Er bringt internationale Erfahrung mit, hat in der vergangenen Saison in Frankreich starke Leistungen gezeigt und diese auch bei der Weltmeisterschaft bestätigt.“ Der Neuzugang selbst erklärte, er habe nach der WM „verschiedene Möglichkeiten“ gehabt. „In den Gesprächen mit den Verantwortlichen des FC, die sich sehr um mich bemüht haben, hatte ich aber von Anfang an das beste Gefühl“, sagte Mensah.
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