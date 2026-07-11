FC Köln macht WM-Transfer perfekt

SID 11.07.2026 • 10:25 Uhr Der WM-Teilnehmer kommt ablösefrei aus Auxerre nach Köln. Sein Vertrag läuft bis 2028.

Fußball-Bundesligist 1. FC Köln hat den ghanaischen Nationalspieler Gideon Mensah verpflichtet. Der WM-Teilnehmer kommt ablösefrei vom französischen Erstligisten AJ Auxerre und erhält einen Vertrag bis zum 30. Juni 2028, wie der FC am Samstag bekannt gab.

„Gideon ist ein Spieler, der sich konsequent in den Dienst der Mannschaft stellt und auf dem Platz mit hoher taktischer Disziplin, Defensivstärke und Dynamik überzeugt“, sagte FC-Geschäftsführer Thomas Kessler über den 27 Jahre alten Linksverteidiger, der in allen vier WM-Spielen der Black Stars bei der aktuellen Endrunde als Stammkraft zum Einsatz kam.