Frankfurt lässt WM-Teilnehmer Amenda nach Coventry ziehen

SID 16.07.2026 • 19:33 Uhr Aurèle Amenda verlässt Eintracht Frankfurt. Der Premier-League-Aufsteiger Coventry zahlt laut englischen Medienberichten rund 18 Millionen Euro an die Hessen.

WM-Teilnehmer Aurèle Amenda (22) wechselt von Eintracht Frankfurt zum englischen Premier-League-Aufsteiger Coventry City.

Der Verteidiger kam seit 2024/25 auf 42 Pflichtspiele für die Hessen, mit der Schweiz hatte er zuletzt das WM-Viertelfinale erreicht. Coventry zahlt laut englischen Medienberichten rund 18 Millionen Euro, hinzu kommen mögliche Bonuszahlungen. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Amenda unterschreibt langfristig bei Coventry

„Wir bedanken uns bei Aurèle für seinen Einsatz im Trikot von Eintracht Frankfurt. Er hat sich jederzeit professionell verhalten und sich in den Dienst der Mannschaft gestellt“, sagte Sportvorstand Markus Krösche.