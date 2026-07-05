Für 50 Millionen! Rekord-Transfer von Hoffenheimer perfekt

SID 05.07.2026 • 18:59 Uhr Bazoumana Touré sorgt bei der TSG für eine Rekordablöse und freut sich nun auf die "Herausforderung Premier League".

Bazoumana Touré sorgt bei Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim für eine Rekordeinnahme: Der 20 Jahre alte Ivorer wechselt nach seiner WM-Teilnahme in die Premier League zu Newcastle United. Die Engländer, Klub von Nationalstürmer Nick Woltemade, zahlen dem Vernehmen nach 50 Millionen Euro für den hochtalentierten Flügelspieler. Bisher war Joelinton der teuerste TSG-Transfer gewesen. Der Brasilianer war 2019 für 43,5 Millionen Euro ebenfalls von Newcastle verpflichtet worden.

„Ich bin sehr, sehr glücklich, hier zu sein. Es war seit meiner Jugend mein Traum, in der Premier League für einen großen Verein wie Newcastle zu spielen“, sagte Touré. In Hoffenheim habe er „eine wunderschöne und erfolgreiche Zeit erlebt“. Jetzt freue er sich aber „auf die Herausforderung Premier League“.

TSG-Geschäftsführer Andreas Schicker sprach von einer „außergewöhnlichen Entwicklung“ des Toptalents. Man hätte ihn „natürlich gerne weiterhin in unseren Reihen gesehen“. Es entspreche jedoch der TSG-DNA, hochveranlagten Spielern „den Schritt zu den Elite-Klubs zu ermöglichen“.