Fußball heute live im TV und Stream: Cerezo Osaka vs. BVB - Wiedersehen mit Kagawa

SPORT1 29.07.2026 • 09:00 Uhr Borussia Dortmund bestreitet heute das erste Testspiel auf seiner Japan-Reise. Gegen Cerezo Osaka kommt es zum Aufeinandertreffen mit einem alten Bekannten.

Seit Montag befindet sich Borussia Dortmund auf seiner achttägigen Japan-Reise in Osaka, wo am Mittwoch das erste Testspiel gegen Partnerverein Cerezo Osaka ansteht und es zu einem freudigen Wiedersehen kommen wird (ab 12 Uhr deutscher Zeit im LIVETICKER).

Der inzwischen 37 Jahre alte Shinji Kagawa, der von 2010 bis 2012 sowie von 2014 bis 2019 für die Schwarzgelben aufgelaufen war und in Dortmund immer noch Kultstatus genießt, spielt seit 2023 wieder bei Cerezo. Dort hatte er 2006 seine Profikarriere begonnen.

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Insgesamt 28 Akteure umfasst der BVB-Kader auf seiner Trainings- und Marketingreise in Japan. Neben den verletzten Emre Can und Nico Schlotterbeck fehlen auch die WM-Fahrer Gregor Kobel, Ramy Bensebaini, Julian Ryerson und Marcel Sabitzer.

Für die Truppe von Niko Kovac ist das Duell mit Cerezo das dritte Testspiel in der Sommervorbereitung. Zuvor hatte man gegen den Regionalligisten Rot-Weiß Oberhausen 3:1 gewonnen und dann gegen den Drittligisten Fortuna Düsseldorf 1:2 verloren.

BVB freut sich auf Duell mit Kagawa

Allerdings standen bei der Pleite in Düsseldorf mit Ausnahme von Serhou Guirassy fast nur Nachwuchsspieler in der Startelf. Am 1. August findet gegen den FC Tokyo noch ein zweites Testspiel während der Japan-Tour statt (ebenfalls um 12 Uhr deutscher Zeit).

Für den BVB, der im Land der aufgehenden Sonne jede Menge Fans hat, ist es die vierte Japan-Reise. „Diesen Stellenwert, den der BVB in Japan genießt, haben wir auch Shinji zu verdanken“, sagte Carsten Cramer, Sprecher der BVB-Geschäftsführung, und öffnete Kagawa die Tür für eine Karriere nach der Karriere.