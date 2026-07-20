Bundesliga-Legende Kevin Keegan ist tot

Maximilian Huber 20.07.2026 • 16:40 Uhr Die englische Fußball-Legende Kevin Keegan ist nach langer Krankheit verstorben. Der ehemalige Profi des Hamburger SV verstarb im Alter von 75 Jahren.

Traurige Nachricht aus Großbritannien! Die englische Fußball-Legende Kevin Keegan ist nach einer schweren Krankheit verstorben.

Der ehemalige Stürmer, der von 1977 bis 1980 für den Hamburger SV aktiv und einer der größten internationalen Stars der Bundesliga in seiner Generation war, verstarb im Alter von 75 Jahren. Anfang dieses Jahres wurde bei Keegan Krebs diagnostiziert.

Kevin Keegan verstirbt nach Krebs-Erkrankung

„Mit großer Trauer geben wir bekannt, dass Kevin Keegan im Alter von 75 Jahren verstorben ist. Der ehemalige englische Nationalspieler und Trainer hatte gegen den Krebs gekämpft und war in seinen letzten Augenblicken von seiner Frau und seinen Töchtern umgeben“, heißt es in einer Erklärung der Familie Keegans an den britischen Sender Sky UK.

„Kevin, zweifacher Gewinner des Ballon d’Or, war ein sehr geliebter Ehemann, Vater und Großvater. Die Familie möchte Kevins großartigem medizinischen Team für all seine Unterstützung danken. Dies ist eine äußerst schwere Zeit, und sie bitten um Rückzug und Privatsphäre.“

Vor allem im Trikot des FC Liverpool wurde Keegan zur Legende. In 322 Pflichtspielen erzielte er 100 Tore und steuerte 88 Assists für die Reds bei. Mit Liverpool gewann er dreimal die Englische Meisterschaft. Die Gedanken aller im Verein seien „in dieser äußerst schweren Zeit bei Kevins Familie und Freunden“, schrieb der Klub.

Keegans Vermächtnis werde „für immer in die Geschichte eingehen.“ Auf dem X-Account der englischen Fußball-Nationalmannschaft hieß es: „Wir sind unendlich traurig über die Nachricht, dass Kevin Keegan verstorben ist. Unsere Gedanken und unser Mitgefühl gelten Kevins Familie, Freunden und ehemaligen Vereinen.“

Eine Ikone beim Hamburger SV

Keegan wurde, während er beim HSV spielte, in den Jahren 1978 und 1979 zu Europas Fußballer des Jahres gewählt und mit dem Ballon d’Or ausgezeichnet. Mit den Rothosen wurde der für 2,2 Millionen D-Mark verpflichtete Engländer 1979 Deutscher Meister.

Mit 17 Treffern war „Mighty Mouse“ damals bester Torschütze des legendären Teams mit Horst Hrubesch, Felix Magath, Manfred Kaltz, Jimmy Hartwig und Keeper Rudi Kargus. Anschließend kehrte Keegan nach England zurück und lief dort noch für den FC Southampton und Newcastle United auf. Seine Karriere ließ er dann in Kuala Lumpur und Australien ausklingen.

Der Hamburger SV schrieb auf seiner Webseite: „Der Bundesligist trauert um einen der besten Fußballer, die jemals die Raute auf der Brust getragen haben.“ Der Weltfußball verliere „eine seiner prägendsten Persönlichkeiten“, hieß es zudem.

Später trainierte Keegan Newcastle United, Fulham, Manchester City und zwischenzeitlich auch die englische Nationalmannschaft (Februar 1999 bis Oktober 2000).

Keegan hatte Anfang des Jahres eine Krebserkrankung öffentlich gemacht, am 1. Juni folgte die Nachricht, die Krankheit sei im finalen Stadium.