Diagnose schlimmer als gedacht: Bundesliga-Legende todkrank

SPORT1 01.06.2026 • 17:31 Uhr Kevin Keegan war einer der ersten Superstars der Bundesliga. Nun offenbart er, dass er todkrank ist.

Die Krebserkrankung der englischen Fußballikone Kevin Keegan befindet sich bereits im vierten Stadium. Das sagte der 75-Jährige der Daily Mail am vergangenen Wochenende während eines Termins in Newcastle, das Blatt berichtete am Montag darüber.

„Man sagte mir, es gebe einen renommierten Arzt, der eine neue Methode einsetzt, um meinen Krebs zu bekämpfen“, sagte der ehemalige Stürmer und Kapitän der englischen Nationalmannschaft und fügte an: „Er ist ein Liverpool-Fan, also bin ich zu ihm gegangen.“ Keegan hatte den Großteil seiner Karriere beim FC Liverpool verbracht, anschließend spielte er von 1977 bis 1980 auch für den Hamburger SV.

Die Chancen auf Genesung liegen nach Aussage seines Arztes bei 33 Prozent. „Ich dachte, es wären 80 oder 90 Prozent“, erklärte Keegan. „Aber im Moment bin ich noch hier.“ Der FC Liverpool reagierte bei X und schrieb zu einem Bild er Legende: „Wir stehen alle hinter dir.“

Keegans Krebserkrankung weit fortgeschritten

Offenbar wurde die Krankheit zu spät entdeckt. „Ich hatte einen Autounfall und musste deshalb operiert werden“, erzählte der einstige Profi des FC Liverpool und von Newcastle United. „Während der Untersuchung für die Operation entdeckten sie, dass ich Krebs habe. Sie sagten, sie hätten einen absoluten Top-Arzt für die Behandlung dessen, was ich habe – Krebs im Stadium IV.“

Keegan hatte seine Behandlung erstmals Anfang Januar öffentlich gemacht. Art oder Schwere waren zunächst nicht bekannt, seine Familie erklärte lediglich, dass er aufgrund „deutlicher Bauchsymptome“ ins Krankenhaus eingeliefert worden sei.

Premier-League-Klub Newcastle United schickte Keegan und seiner Familie in einer Botschaft auf X seine „aufrichtige Unterstützung und herzlichsten Wünsche“. Der englische Erstligist war 1992 bis 1997 Keegans erste Station als Trainer. 2008 kehrte er zum Ende seiner Karriere noch einmal auf die Bank in Newcastle zurück.

Als Spieler wurde Keegan dreimal englischer Meister und einmal Europapokalsieger mit dem FC Liverpool, bevor er 1977 zum HSV wechselte. Es folgten weitere Stationen in England bei Southampton und Newcastle. Für die englische Nationalmannschaft bestritt er 63 Länderspiele (21 Tore), in den Jahren 1999 und 2000 kehrte er als Nationaltrainer zu den Three Lions zurück.