Adeyemi vor Abschied: BVB gibt offizielles Statement ab

SID 12.07.2026 • 12:58 Uhr Karim Adeyemi steht kurz vor einem Abschied von Borussia Dortmund. Der BVB gibt ein offizielles Statement zu dem Offensivspieler ab.

Um seinen Wechsel zum FC Barcelona abzuschließen, ist Nationalspieler Karim Adeyemi als einer von zwei Profis zum Saisonauftakt bei Borussia Dortmund entschuldigt.

„Karim Adeyemi und Kjell Wätjen fehlen heute bei der Leistungsdiagnostik. Beide Spieler sind für Gespräche mit anderen Vereinen freigestellt“, teilte der BVB am Sonntag mit. Adeyemis Wechsel bahnt sich seit Tagen an, Wätjen zieht es nach Dänemark zum FC Midtjylland mit dem Dortmunder Ex-Coach Mike Tullberg.

Bei Adeyemi (24) ist es nach SPORT1-Informationen bereits zu einer Einigung zwischen dem Spieler sowie beiden Vereinen gekommen. Dortmund und Barcelona verständigten sich auf eine Sockelablöse von 22 Millionen Euro. Neun Millionen Euro könne Dortmund durch Bonuszahlungen einstreichen, hinzu komme eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 35 Prozent. Beim BVB wäre Adeyemis Vertrag noch bis 2027 gelaufen, in Katalonien erhält er nun wohl einen Fünfjahresvertrag.

Flick und Adeyemi kennen sich schon lange

2022 war er von Red Bull Salzburg nach Dortmund gewechselt und absolvierte für den BVB seither 146 Pflichtspiele (36 Tore). In der Endphase der abgelaufenen Saison kam er kaum noch von Beginn an zum Einsatz, zwischenzeitlich plagten ihn muskuläre Probleme.

Seinen wohl neuen Trainer Hansi Flick kennt Adeyemi bestens: Dieser berief ihn im September 2021 erstmals in die deutsche Nationalmannschaft. Für die DFB-Auswahl absolvierte Adeyemi bislang elf Länderspiele, den Sprung auf den WM-Zug verpasste er diesen Sommer.