Adeyemi-Deal durch!

Manfred Sedlbauer , Christopher Mallmann 10.07.2026 • 19:10 Uhr Karim Adeyemi wechselt zum FC Barcelona. Was die BVB-Bosse schließlich überzeugt hat.

Der Wechsel von Nationalspieler Karim Adeyemi zum FC Barcelona steht vor dem Abschluss.

Nach SPORT1-Informationen haben sich der BVB und die Katalanen auf eine Sockelablöse von 22 Millionen Euro geeinigt – plus neun Millionen Euro Boni. Zusätzlich erhalten die Schwarz-Gelben eine Weiterverkaufsbeteiligung in Höhe von 35 Prozent.

Der Deal soll in den vergangenen Stunden erst richtig an Fahrt aufgenommen haben. War Barca mit einem ersten Angebot zunächst abgeblitzt, wurden die Dortmunder bei dem Bonusbetrag inklusive Weiterverkaufsbeteiligung schwach. Dies überzeugte die BVB-Bosse schließlich.

Vorbehaltlich des Medizinchecks ist der Deal somit durch. Beim BVB besitzt Adeyemi noch einen Vertrag bis 2027. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge bekommt der Offensivspieler in Barcelona einen Vertrag bis 2031.

Adeyemi war 2022 von Red Bull Salzburg nach Dortmund gewechselt und absolvierte für den BVB seither 146 Pflichtspiele (36 Tore). In der Endphase der abgelaufenen Saison kam er kaum noch von Beginn an zum Einsatz, zwischenzeitlich plagten ihn muskuläre Probleme.

Barca mit finanziellen Problemen

Um diese und weitere Personalien zu stemmen, hat Barca laut übereinstimmenden spanischen Medienberichten Bürgschaften in Höhe von 210 Millionen Euro beantragt, die durch Einnahmen aus den Fernsehrechten für kommende Spielzeiten gesichert seien.

Der Großklub leidet seit Jahren unter Liquiditätsproblemen, immer wieder hatte Barcelona deswegen Schwierigkeiten mit der Registrierung neuer Spieler und musste kurzfristig Geld beschaffen. Das erklärte Ziel von Trainer Hansi Flick und des Präsidenten Joan Laporta ist aber, auch international wieder ganz oben zu stehen.

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