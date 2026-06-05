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WM-Aus für Lennart Karl!

WM-Aus für Karl!

Jetzt herrscht bittere Gewissheit: Lennart Karl verletzt sich schwer und verpasst die Weltmeisterschaft. Ein Spieler von RB Leipzig wird nachnominiert.
Lennart Karl wird die WM in Nordamerika verletzt verpassen. Sein Ersatz steht aber bereits parat. Assan Ouedraogo wird den Bayern-Star beim Turnier ersetzen.
Philipp Heinemann, Manfred Sedlbauer
Jetzt herrscht bittere Gewissheit: Lennart Karl verletzt sich schwer und verpasst die Weltmeisterschaft. Ein Spieler von RB Leipzig wird nachnominiert.

Lennart Karl hat sich kurz vor Beginn der Weltmeisterschaft schwer verletzt. Wie der DFB bekannt gab, zog sich der Youngster im Training vor der Generalprobe gegen die USA einen Muskelbündelriss im linken vorderen Oberschenkel zu. Damit ist das befürchtete WM-Aus besiegelt.

Wer für ihn ins deutsche Team rückt, teilte der Verband ebenfalls mit: „Für den Spieler vom FC Bayern München hat Bundestrainer Julian Nagelsmann Nationalspieler Assan Ouédraogo vom Bundesligaklub RB Leipzig für das Turnier nachnominiert.“

„Es tut mir wahnsinnig leid für Lenny“, erklärte Bundestrainer Julian Nagelsmann: „Er hat mit seiner Unbekümmertheit, seinem Spielwitz, seinem Tempo und als Typ super in die Mannschaft gepasst. Es ist für ihn und uns alle ein großer Schock, dass er die WM verpasst.“

Karl fällt aus: So begründet Nagelsmann die Ouédraogo-Entscheidung

Es sei nur ein kleiner Trost, „dass er jung ist und noch viele Turniere vor sich hat. Wir hätten ihn sehr gerne im Team gehabt. Mit Assan Ouédraogo bekommen wir nun einen Spieler dazu, der ähnlich wie Lenny einen klasse Einstand bei uns hatte.

Der Leipziger sei „ebenfalls hoch talentiert und soll hier mutig und unbeschwert aufspielen.“

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Karl hatte sich die Verletzung im letzten Training vor dem USA-Spiel zugezogen. Der 18-Jährige war als Hoffnungsträger mit dem Team nach Nordamerika gereist und hatte zuletzt beim 4:0 im Test gegen Finnland eine überzeugende Leistung abgeliefert.

Ouédraogo absolvierte bisher ein Länderspiel für Deutschland. Für RB stand er in der abgelaufenen Saison 20 Mal auf dem Platz (vier Tore, vier Assists) – er hatte viele Partien mit einer Knieverletzung verpasst.

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