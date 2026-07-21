Hrubesch zu Keegan: "Kevin wird unvergessen bleiben"

SID 21.07.2026 • 10:55 Uhr Die Trauer um den einstigen HSV-Star Kevin Keegan ist groß. Sein früherer Teamkollege Horst Hrubesch würdigt ihn.

Horst Hrubesch hat schwer bestürzt auf die Nachricht des Todes von Kevin Keegan reagiert. „Kevin wird unvergessen bleiben, das steht fest“, sagte Hrubesch dem SID: „Er war ein toller Typ, nicht nur als Fußballer sondern auch als Mensch. Deswegen ist es schade, dass er nicht mehr bei uns ist.“

Wie seine Familie am Montag bekannt gegeben hatte, ist der zweimalige Ballon-d’Or-Gewinner und einstige Star des Hamburger SV im Alter von 75 Jahren verstorben. Keegan hatte Anfang des Jahres eine Krebserkrankung öffentlich gemacht, am 1. Juni folgte die Nachricht, die Krankheit sei im finalen Stadium.

Hrubesch: „Wir werden ihn nicht vergessen“

„Kopfballungeheuer“ Hrubesch und „Mighty Mouse“ Keegan gehörten zur legendären Mannschaft, die 1979 unter Trainer Branko Zebec die deutsche Meisterschaft für den HSV gewann. Ein Jahr später standen sie zudem im Finale des Europapokals der Landesmeister, das knapp mit 0:1 gegen Nottingham Forest verloren ging.

„Kevin und ich waren eigentlich gute Freunde“, sagte Hrubesch nun nach der traurigen Nachricht vom Tod Keegans: „Wir haben über Jahre hinweg immer wieder Kontakt gehabt.“ Auch als Hrubesch beim Deutschen Fußball-Bund arbeitete und Keegan Englands Nationalmannschaft trainierte, sei die Verbindung eng geblieben.