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Ismael Saibari stattet FC Bayern Kurz-Besuch ab

Saibari stattet Bayern Kurzbesuch ab

Ismael Saibari taucht erstmals am Trainingsgelände des FC Bayern auf. Lange bleibt er nicht, beim Trainingsauftakt wird der neue Bundesliga-Star noch fehlen.
Der FC Bayern macht den ersten dicken Transfer des Sommers offiziell! Ismael Saibari unterschreibt einen langfristigen Vertrag - und erfüllt sich mit dem Wechsel nach München einen Traum.
Philipp Heinemann
Ismael Saibari taucht erstmals am Trainingsgelände des FC Bayern auf. Lange bleibt er nicht, beim Trainingsauftakt wird der neue Bundesliga-Star noch fehlen.

Ismael Saibari ist in seiner künftigen sportlichen Heimat angekommen. Der Neuzugang des FC Bayern besuchte erstmals das Trainingsgelände des Rekordmeisters an der Säbener Straße.

Unterschrieben hatte der marokkanische Nationalspieler seinen Vertrag schon während der WM in New York. Wie die Münchner bekannt gaben, war Saibaris Besuch nur ein Abstecher.

Der 25-Jährige genieße nun seinen „wohlverdienten Urlaub“, weshalb er beim offiziellen Trainingsauftakt am 20. Juli noch nicht zum Team gehören werde. Ein Detail ließ der Klub offen: Der Zeitpunkt, wann der Offensivspieler die Arbeit aufnehmen soll, wurde nicht verraten.

Saibari verletzt? Bayern lässt die Frage offen

Auch zum Gesundheitszustand Saibaris machten die Bayern keine Angaben. Der ehemalige Spieler der PSV Eindhoven hatte sich während der Weltmeisterschaft eine muskuläre Verletzung zugezogen und das Viertelfinale gegen Frankreich verpasst.

Die Bayern hatten rund 50 Millionen Euro für den neuen Mann ausgegeben – er gilt als Wunschspieler von Trainer Vincent Kompany.

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