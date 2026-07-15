Ismael Saibari stattet FC Bayern Kurz-Besuch ab

Ismael Saibari ist in seiner künftigen sportlichen Heimat angekommen. Der Neuzugang des FC Bayern besuchte erstmals das Trainingsgelände des Rekordmeisters an der Säbener Straße.
Saibari stattet Bayern Kurzbesuch ab
Unterschrieben hatte der marokkanische Nationalspieler seinen Vertrag schon während der WM in New York. Wie die Münchner bekannt gaben, war Saibaris Besuch nur ein Abstecher.
Der 25-Jährige genieße nun seinen „wohlverdienten Urlaub“, weshalb er beim offiziellen Trainingsauftakt am 20. Juli noch nicht zum Team gehören werde. Ein Detail ließ der Klub offen: Der Zeitpunkt, wann der Offensivspieler die Arbeit aufnehmen soll, wurde nicht verraten.
Saibari verletzt? Bayern lässt die Frage offen
Auch zum Gesundheitszustand Saibaris machten die Bayern keine Angaben. Der ehemalige Spieler der PSV Eindhoven hatte sich während der Weltmeisterschaft eine muskuläre Verletzung zugezogen und das Viertelfinale gegen Frankreich verpasst.
Die Bayern hatten rund 50 Millionen Euro für den neuen Mann ausgegeben – er gilt als Wunschspieler von Trainer Vincent Kompany.