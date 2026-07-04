WM: Neuzugang des FC Bayern verletzt ausgewechselt!

Ist das bitter! Marokkos Ismael Saibari musste im WM-Achtelfinale gegen Kanada (LIVETICKER) verletzungsbedingt ausgewechselt werden.
Sorgen um Bayern-Neuzugang
Bereits in der 22. Minute war die Partie für den Neuzugang des FC Bayern schon wieder beendet.
Saibari spielt künftig für den FC Bayern
Der 25-Jährige deutete nach einer Rotationsbewegung im Zweikampf mit Samir El Mourabet muskuläre Probleme im Oberschenkel an, setzte sich auf den Rasen, schlug die Hände vors Gesicht und wurde zunächst behandelt.
Schnell war klar, dass es für Saibari nicht weitergeht. Für ihn kam Soufiane Rahimi in die Partie.
Saibari droht WM-Aus
„Sein Gesichtsausdruck und was man so kennt aus dem Geschäft, ist es wahrscheinlich so, dass er drei bis vier Wochen ausfällt“, sagte Experte Per Mertesacker im ZDF. Sollte sich Mertesackers Vermutung bestätigen, wäre die WM für Saibari in jedem Fall beendet.
Christoph Kramer fügte hinzu: „Es gibt nie einen guten Zeitpunkt für eine Verletzung, aber auch wie er vom Feld gegangen ist, er wusste genau, was passiert. Das ist natürlich extrem bitter.“
Saibaris Wechsel nach München wurde am Mittwoch offiziell. Er unterschrieb einen Vertrag bis 2031 und kostet den deutschen Rekordmeister bis zu 55 Millionen Euro.
Die Bayern wünschten ihrem neuen Offensivspieler auf X Gute Besserung.
In den ersten vier WM-Spielen mit Marokko hatte Saibari drei Tore erzielt, im Sechzehntelfinale gegen die Niederlande verwandelte er den entscheidenden Elfmeter.