Leverkusen: Star-Neuzugang trifft erneut

SID 29.07.2026 • 17:04 Uhr Afonso Moreira überzeugt in der Bayer-Vorbereitung besonders. Er hat nach drei bereits Spielen vier Tore erzielt.

Bayer Leverkusen zeigt sich in der Vorbereitung auf die kommende Saison der Fußball-Bundesliga weiter in guter Frühform. Die Mannschaft des neuen Trainers Carles Martínez besiegte den belgischen Erstligisten KRC Genk am Mittwoch ohne Mühe mit 4:0 (2:0).

Beim dritten Sieg im dritten Testspiel überzeugte zum dritten Mal der Star-Zugang: Der portugiesische U21-Nationalspieler Afonso Moreira, für fast 30 Millionen Euro von Olympique Lyon gekommen, erzielte das dritte Tor.

Er hatte bereits gegen die Sportfreunde Baumberg (2) und Kickers Offenbach (1) getroffen. Martínez tauschte nach einer Stunde alle Feldspieler aus, Genk trat ohne Topspieler Konstantinos Karetsas an, der zu Borussia Dortmund wechselt.