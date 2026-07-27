Leverkusen gibt U19-Nationalspieler Erlein leihweise ab

SID 27.07.2026 • 15:00 Uhr Um Spielpraxis zu bekommen, wird Luca Erlein an einen Zweitligisten per Leihe abgegeben.

Einen Tag nach der Verpflichtung von Verteidiger Luca Erlein hat Fußball-Bundesligist Bayer Leverkusen den deutschen U19-Nationalspieler leihweise direkt wieder abgegeben. Wie die Leverkusener am Montag mitteilten, schließt sich Erlein in der kommenden Saison dem Zweitligisten Energie Cottbus an.

„Durch die Leihe nach Cottbus erhoffen wir uns, dass Luca mit möglichst viel Spielzeit in der 2. Liga den nächsten wichtigen Schritt geht“, sagte Bayers Direktor Fußball Kim Falkenberg. „Wir trauen ihm auf Sicht den Sprung in die Bundesliga absolut zu.“