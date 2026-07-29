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BVB mit Pleite und Verletzungsschock in Asien

BVB mit Pleite und Verletzungsschock

Ohne einige WM-Fahrer verliert der deutsche Vizemeister das erste Testspiel auf seiner Asienreise. Zudem muss Dortmund um Filippo Mane bangen.
BVB-Trainer Niko Kovac spricht über die kommende Bundesliga-Saison von Borussia Dortmund und was sich der Übungsleiter für die neue Spielzeit wünschen würde.
SID
Ohne einige WM-Fahrer verliert der deutsche Vizemeister das erste Testspiel auf seiner Asienreise. Zudem muss Dortmund um Filippo Mane bangen.

Bundesligist Borussia Dortmund hat nur vier Tage nach der Niederlage bei Drittligist Fortuna Düsseldorf (1:2) auch das erste Spiel auf seiner Asienreise verloren. Mit etlichen Nachwuchsspielern im Kader unterlag die Mannschaft von Trainer Niko Kovac dem japanischen Erstligisten Cerezo Osaka 0:1 (0:1).

Dabei kam es zum Wiedersehen mit Shinji Kagawa, der wettbewerbsübergreifend 216 Mal für den BVB auflief und 2023 zu seinem ersten Profiklub nach Japan zurückgekehrt war.

Den einzigen Treffer der Partie erzielte Solomon Sakuragawa (8.) nach einer Ecke. Der deutsche Vizemeister, der mit einem speziellen Flock aus japanischen Schriftzeichen auf dem Rücken auflief, muss zudem um Innenverteidiger Filippo Mane (21) bangen. Der zweimalige italienische Nationalspieler musste kurz vor der Pause verletzt ausgewechselt werden.

Dortmund noch ohne WM-Fahrer

Nicht im Kader standen die deutschen WM-Fahrer Felix Nmecha, Waldemar Anton und Maximilian Beier sowie der Schwede Daniel Svensson, die in Asien zwar dabei sind, aber noch nicht zum Einsatz kamen. Gregor Kobel, Ramy Bensebaini, Julian Ryerson und Marcel Sabitzer werden erst nach der Rückkehr aus Japan ins Training einsteigen.

Am Samstag trifft der BVB im nächsten Testspiel auf Cerezos Ligakonkurrenten FC Tokyo (12 Uhr). Danach stehen weitere Testspiele gegen den englischen Meister FC Arsenal (9. August) und die AS Rom (15. August) an, bevor es im Supercup gegen Double-Gewinner Bayern München (22. August) zum Pflichtspielauftakt kommt.

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