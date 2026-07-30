Nathaniel Brown feiert Debüt für den FC Bayern

Maximilian Huber 30.07.2026 • 19:30 Uhr Nathaniel Brown feiert sein Debüt im Trikot von Bayern München. Der deutsche Nationalspieler darf gegen Rottach-Egern Minuten sammeln, kommt aber früher als geplant auf den Platz.

Nathaniel Brown hat sein Debüt im Trikot des FC Bayern München gefeiert. Der deutsche Nationalspieler ist im Sommer für eine Ablöse in Höhe von 50 Millionen Euro von Eintracht Frankfurt nach München gewechselt und sammelt im Testspiel gegen den FC Rottach-Egern (15:0) seine ersten Spielminuten als Bayern-Profi.

Brown ist in der 55. Minute für Vincent Manuba auf den Platz gekommen, der sich nach einer Offensivaktion der Gastgeber wehgetan hatte und ausgewechselt werden musste.

Brown darf früher auf den Platz

Das Debüt von Nathaniel Brown kam somit ein wenig früher als geplant: Vor dem Spiel hatte Sportdirektor Christoph Freund verraten, dass der FC Bayern rund um die Marke von 60 Spielminuten plane, seine Nationalspieler einzuwechseln. Weil Manuba vom Feld musste, kam Brown zu einem früheren Zeitpunkt auf den Platz.