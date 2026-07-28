Neue Regel! Mund verdecken wird jetzt auch in der Bundesliga bestraft

Die vieldiskutierte Hand-vor-den-Mund-Regel von der WM wird in der kommenden Saison auch in der Bundesliga sowie in der 2. Bundesliga eingeführt. Wie der dpa vom DFB bestätigt wurde, soll bestraft werden, wenn sich ein Spieler auf dem Feld während eines Gesprächs den Mund mit seiner Hand bedeckt.
Bundesliga führt neue Regel ein
Eine Rote Karte, wie es die FIFA-Regularien bei der WM vorgaben, wird für dieses Vergehen allerdings nicht fällig – sondern nur die Gelbe Karte! Damit folgt der DFB dem Vorgehen der UEFA.
Der europäische Fußballverband hatte bereits während der Weltmeisterschaft entschieden, die Regel in milderer Form in seinen internationalen Wettbewerben einzuführen.
Einige Regeländerung in der Bundesliga
Beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko war die neue Regel zweimal zur Anwendung gekommen: Sowohl der Paraguayer Miguel Almirón als auch Piero Hincapié aus Ecuador wurden deswegen des Feldes verwiesen. Bei Almiróns Vergehen hatte Schiedsrichter Iván Barton bei der Verkündung der Roten Karten für einen Kult-Moment gesorgt.
Es ist allerdings nicht die erste Regeländerung für die kommende Spielzeit: Wie die DFL Anfang Juli bekannt gab, sollen zudem das Zeitspiel strenger unterbunden und der Video Assistant Referee (VAR) größere Macht bekommen.