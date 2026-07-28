Neue Regel! Mund verdecken wird jetzt auch in der Bundesliga bestraft

Johannes Vehren 28.07.2026 • 21:31 Uhr Bei der WM sind erstmals zwei Spieler vom Platz geflogen, weil sie während des Spiels in einem Gespräch ihren Mund mit einer Hand bedeckten. In der Bundesliga wird es dafür künftig auch Strafen geben - allerdings in einem milderen Umfang.

Die vieldiskutierte Hand-vor-den-Mund-Regel von der WM wird in der kommenden Saison auch in der Bundesliga sowie in der 2. Bundesliga eingeführt. Wie der dpa vom DFB bestätigt wurde, soll bestraft werden, wenn sich ein Spieler auf dem Feld während eines Gesprächs den Mund mit seiner Hand bedeckt.

Eine Rote Karte, wie es die FIFA-Regularien bei der WM vorgaben, wird für dieses Vergehen allerdings nicht fällig – sondern nur die Gelbe Karte! Damit folgt der DFB dem Vorgehen der UEFA.

Der europäische Fußballverband hatte bereits während der Weltmeisterschaft entschieden, die Regel in milderer Form in seinen internationalen Wettbewerben einzuführen.

Einige Regeländerung in der Bundesliga

Beim Turnier in den USA, Kanada und Mexiko war die neue Regel zweimal zur Anwendung gekommen: Sowohl der Paraguayer Miguel Almirón als auch Piero Hincapié aus Ecuador wurden deswegen des Feldes verwiesen. Bei Almiróns Vergehen hatte Schiedsrichter Iván Barton bei der Verkündung der Roten Karten für einen Kult-Moment gesorgt.