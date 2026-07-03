Diese neuen Regeln werden in die Bundesliga transportiert

Conrad Fröhlich 03.07.2026 • 14:40 Uhr Die meisten bei der WM neu eingeführten Regeln finden nun auch in der Bundesliga Anwendung. Das überwiegende Ziel sind weniger Spielunterbrechungen.

Die DFL hat die neuen Regeln für die kommende Bundesliga-Saison bekanntgegeben. Wie gewohnt finden die Neuerungen auch in der 2. Bundesliga Anwendung. Zu einem großen Teil wurde sich an den Regeländerungen der FIFA bedient. Die Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada galt und gilt für die DFL also als Testlabor.

Wie die FIFA hat es sich auch die DFL zu einer übergeordneten Aufgabe gemacht, Zeitspiel zu unterbinden. In den beiden höchsten deutschen Spielklassen soll zudem der Video Assistant Referee (VAR) eine größere Macht bekommen.

Bundesliga-Regeländerungen: Zeitspiel

Abstöße und Einwürfe: Wie bereits bei der WM müssen die Keeper nun auch in der Bundesliga darauf achten, den Ball rechtzeitig wieder loszuwerden. Hält der Torhüter die Kugel beim Abstoß länger als fünf Sekunden in der Hand, wird auf Eckstoß für die gegnerische Mannschaft entschieden. Gleiches gilt für Einwürfe. Nach Überschreiten des Fünf-Sekunden-Countdowns wechselt das Einwurfrecht.

Außerdem gilt ab sofort: Werden Auswechslungen nicht innerhalb von zehn Sekunden vollzogen, darf der einzuwechselnde Spieler erst bei der nächsten Spielunterbrechung nach dem Ablauf von einer Minute das Feld betreten. Bei Verletzungsunterbrechungen müssen zudem die Akteure, die auf dem Feld behandelt, eine Minuten draußen warten. Belgien verhinderte die Anwendung dieser Regel gegen den Irak auf kuriose Art und Weise.

VAR-Eingriff bei Gelb-Roten Karten

Eine sehr einschneidende Regelveränderung dürfte die höhere Befugnis des VAR werden: Bislang durfte das Foul respektive Handspiel, das die zweite Gelbe Karte und den gleichbedeutenden Platzverweis nach sich zog, nicht vom Videoassistenten korrigiert werden. Genau das ändert sich jetzt: Fortan kann bei der zweiten Verwarnung gecheckt werden, ob der Platzverweis tatsächlich angemessen ist.

Eine weitere Regeländerung betrifft die Vorteilsauslegung. Wenn der Schiedsrichter auf Vorteil entscheidet und anschließend ein Treffer fällt, hat dies keine Verwarnung für den foulenden Spieler mehr zufolge.

Diese Regeländerungen könnten noch folgen

Ob der VAR bereits Standardsituationen überprüfen soll und unrechtmäßig gegebene Eckstöße aberkennen kann, wird noch entschieden. Gleiches gilt für die Möglichkeit, bei Ecken und Freistößen mit anschließendem Torerfolg eindeutige Vergehen durch die Angreifer, unmittelbar bevor der Ball im Spiel ist, zu überprüfen.