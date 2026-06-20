WM 2026: Neue Regel sorgt für Rot-Premiere

Maximilian Lotz 20.06.2026 • 06:13 Uhr Beim WM-Spiel zwischen der Türkei und Paraguay kommt es zu einem besonderen Platzverweis.

Miguel Almirón geht in die WM-Geschichte ein – allerdings aus unrühmlichen Gründen. Paraguays Mittelfeldspieler sah in der Partie gegen die Türkei die erste Rote Karte, weil er sich die Hand vor den Mund hielt.

Die FIFA hatte nach dem Vorfall um Benficas Gianluca Prestianni, der Real Madrids Vinícius Júnior im Playoff-Duell der Champions League rassistisch beleidigt haben soll, eine Regeländerung beschlossen, die nun auch das Verdecken des Mundes bei Auseinandersetzungen mit Gegenspielern unter Strafe stellt.

VAR überführt Almirón

Dies wurde nun Almirón in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zum Verhängnis. Was war passiert? Im Mittelfeld kam es zu einer Rudelbildung, dabei gerieten auch Mert Müldür und Almirón aneinander. Anschließend gab es wütende Proteste der Türken – und der VAR schaltete sich ein.

Schiedsrichter Iván Barton aus El Salvador schaute sich die Situation nochmals in der Review-Area an. Anhand der Fernsehbilder war zu erkennen, wie sich Almirón während des Wortgefechts mit Müldür das Trikot über den Mund zieht. Schiedsrichter Barton zückte daraufhin Rot und schickte den Profi von Atlanta United vom Feld.

Schiri setzt Zeitspielregel konsequent um

Die Partie war insgesamt hitzig. Schiedsrichter Barton setzte auch die neue Zeitspielregel konsequent um, was bei einigen Einwürfen zum Wechsel des Ballbesitzes führte. In der 37. Minute sah die Bank der Paraguayer zudem Gelb wegen Reklamierens.