Neuzugang beim FC Bayern: "Es schmerzt, ihn in einem anderen Trikot zu sehen"

Conrad Fröhlich 03.07.2026 • 20:22 Uhr Ex-Grünen-Chef und Frankfurt-Fan Omid Nouripour schwärmt bei SPORT1 von Nathaniel Brown. Zugleich schmerzt ihn dessen Abgang.

Am Donnerstag gab der FC Bayern die Verpflichtung von Nationalspieler Nathaniel Brown bekannt – zum Leidwesen des Ex-Grünen-Chefs und glühenden SGE-Fans Omid Nouripour, der für den 55-Millionen-Euro-Neuzugang der Bayern bei „WM Aktuell“ auf SPORT1 viele lobende Worte gefunden hat.

„Es schmerzt, ihn in einem anderen Trikot zu sehen, aber das Geschäft ist so“, sagte Nouripour, zeigte aber gleichzeitig Verständnis für das Verhalten seines Herzensvereins: „Wir haben viele Millionen reingeholt, weil Markus (Krösche, Sportvorstand der SGE; Anm. d. Red.) so ist, wie er ist. Dafür sind wir ihm auch alle sehr dankbar.“

Die sportlichen Qualitäten des schnellen Außenverteidigers beschrieb der gebürtige Hesse anhand mehrerer Beispiele. „Wir haben eine fürchterliche Rückrunde gespielt und Nene Brown war der Spieler, der jedes Spiel geliefert hat“, erklärte Nouripour, der aktuell Vizepräsident des Deutschen Bundestages ist.

Brown? „Großer Mann, großartiger Spieler“

Um die Qualitäten des ehemaligen SGE-Verteidigers hervorzuheben, blickte der Politiker auf die Champions-League-Gruppenphase zurück, als die Adlerträger zu Gast im Camp Nou beim FC Barcelona waren (1:2-Niederlage): „Er hat gegen Yamal gespielt. Man sieht keinen Yamal in diesem Spiel. Der Typ ist sensationell.“

Wie viele andere sieht Nouripour in Brown einen der wenigen Lichtblicke in der Nationalmannschaft bei der WM. „Ich glaube nicht, dass viele gedacht haben, er würde Raum (Konkurrent auf der Linksverteidigerposition; Anm. d. Red.) überholen, in der Geschwindigkeit, in der er es gemacht hat.“