WM: Das nächste dicke Ausrufezeichen vom neuen DFB-Liebling

Manfred Sedlbauer , Stefan Kumberger 15.06.2026 • 15:22 Uhr Nathaniel Brown überzeugt bei seinem WM-Debüt auf ganzer Linie. Nach der Partie strahlt er über beide Ohren und spricht von dem emotionalsten Moment seiner bisherigen Karriere.

Ausgerechnet mit seinem eigentlich schwächeren rechten Fuß belohnte er sich für eine überragende Leistung (SPORT1-Note 1): Ein Tor, eine Vorlage – und das bei seinem ersten WM-Spiel. „Für mich war es ein unglaubliches Spiel. […] besser geht’s nicht“, freute sich Nathaniel Brown.

Und das Schönste dabei: Die Mannschaftskollegen freuten sich riesig mit dem Linksverteidiger, herzten ihn überschwänglich. Jeder gönnte es ihm. Der Youngster ist auf bestem Wege zum neuen Liebling der Fans und auch des gesamten DFB-Teams.

WM: Das traute sich Brown erst gar nicht zu

„Ich kann das ehrlich gesagt gar nicht beschreiben. Als der Ball dann im Tor war, bin ich einfach in die Ecke gerannt und dann kamen schon die anderen. Und das fand ich echt schön, dass jeder mit mir gejubelt hat. Diesen Moment werde ich nie vergessen. Das ist der mit schönste in meiner Karriere“, grinste Brown nach der Partie auf SPORT1-Nachfrage über beide Ohren.

„Er weiß gar nicht, wie gut er ist“, betonte Bundestrainer Julian Nagelsmann bereits in den vergangenen Wochen. Nur logisch, dass der 38-Jährige ihm den Platz in der ersten Elf bereits am Vortag zusicherte und ihm auch im Spiel noch mehr Verantwortung gab.

So trat Brown einige Eckstöße der DFB-Elf – und das mit vollem Erfolg. Trotz anfänglicher Selbstzweifel. „Wir haben das diese Woche extrem trainiert, dass ich auch ein paar Bälle bekomme“, erklärte der 22-Jährige und weiter: „Ehrlich gesagt habe mir das anfangs nicht zugetraut. Aber unser Standardtrainer meinte dann: ‚Du kannst das. Du musst die Bälle einfach nur mit Überzeugung reinbringen.’“

Als Deutschland strauchelte, lieferte er

Gesagt, getan. Als die deutsche Mannschaft zu straucheln drohte, trat er einen Eckstoß von der rechten Seite punktgenau auf den ersten Pfosten. Nico Schlotterbeck lief ein und köpfte zur erneuten und wichtigen Führung ein (38. Spielminute) – eine perfekt einstudierte Variante.

Für den Spieler des Spiels, Kai Havertz, ist diese Entwicklung keine Überraschung: „Im ersten WM-Spiel so zu spielen und direkt ein Tor zu machen in seinem Alter, ist schon überragend. Und nicht nur weil er die Qualität auf den Platz bringt, sondern was er für ein Junge ist.“

Auch Nagelsmann zeigte sich erneut angetan von der Leistung des Youngsters: „Er hat, finde ich, ein gutes Spiel gemacht. Hat viele, gute, tiefe Laufwege gestartet. Auch bei seinem Tor macht er erst einen guten tiefen Lauf.“

DFB-Youngster hat WM-Stammplatz untermauert

Doch vor allem die Eigenschaften außerhalb des Platzes machen ihn zu einem Liebling seiner Mitspieler und des gesamten DFB-Teams. „Ich meine, einen emotionalen Flash bei ihm gesehen zu haben nach dem Tor. Auch das freut mich extrem. Er ist ein ganz lieber Mensch, ein ganz lieber Kerl, der super-demütig ist. Er ist sehr wissbegierig, hat aber trotzdem einen kleinen Schalk im Nacken, was ich sehr gerne mag. Er hat sich extrem über sein Tor gefreut und ich natürlich auch“, freute sich Nagelsmann mit.

Havertz lobte vor allem das vorbildliche Verhalten des Shootingstars: „Sehr sehr demütig, sehr sehr respektvoll. Jemand, der jeden Tag alles gibt auf dem Trainingsplatz.“ Für ihn ist klar: Jemanden wie Brown braucht die Nationalmannschaft unbedingt.