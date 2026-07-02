Bayerns Neuzugang Ismael Saibari hat sich in einer Video-Botschaft bei Instagram an die Fans der Münchner gewandt.
Saibari mit Botschaft an Bayern-Fans
Der Wechsel von Ismael Saibari zum FC Bayern ist perfekt. In einer kurzen Video-Botschaft hat sich der Neuzugang an die Fans des Rekordmeisters gewandt.
„Servus, Bayern-Fans! Hier ist Ismael. Grüße aus New York. Ich bin sehr glücklich, meinen Vertrag unterschrieben zu haben. Und ich werde euch bald in der Allianz Arena sehen“, sagte der marokkanische Nationalspieler, der beim Rekordmeister einen Vertrag bis 2031 unterschrieb, mit einem Lächeln im Gesicht.
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FC Bayern: Saibari noch mit Marokko bei der WM unterwegs
Am Mittwoch hatte der FC Bayern den Wechsel offiziell verkündet. Der 25-Jährige kommt von der PSV Eindhoven an die Isar.
Bevor Saibari erstmals für die Bayern auflaufen wird, trifft er bei der WM mit Marokko im Achtelfinale am Samstag auf Co-Gastgeber Kanada (19 Uhr im LIVETICKER).