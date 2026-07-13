RB blendet Klopp-Gespräche aus: „Voller Fokus hier in Leipzig“

SID 13.07.2026 • 13:53 Uhr Während Red-Bull-Fußballchef Klopp mit dem DFB verhandelt, startet Martín Demichelis seine Trainer-Mission in Sachsen.

Die Verhandlungen von Red-Bull-Fußballchef Jürgen Klopp mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) über eine Anstellung als Bundestrainer sollen die Saisonvorbereitung des Bundesligisten RB Leipzig nicht großartig beeinflussen. „Wir haben natürlich den vollen Fokus hier in Leipzig und versuchen, gemeinsam mit der Mannschaft und allen Mitarbeitern, die Vorbereitung bestmöglich zu nutzen“, sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer am Montag bei der Vorstellung des neuen Cheftrainers Martín Demichelis.

Klopp fungiert seit Anfang 2025 als „Head of Global Soccer“ beim Red-Bull-Konzern, zu dessen Fußballnetzwerk die Leipziger gehören. Aktuell befindet sich der 59-Jährige jedoch in Gesprächen mit dem DFB über die Nachfolge von Julian Nagelsmann, der nach dem deutschen WM-Debakel zurückgetreten war.

„Es ist kein Geheimnis, dass die Gespräche wahrscheinlich zielführend sein werden. Ich glaube, beim DFB gibt es relativ viel zu tun, und Jürgen hat sich ja auch schon so positioniert, dass er diese Aufgabe gerne übernehmen würde“, sagte Schäfer. Es liege jetzt nicht an ihm und Demichelis, „ob und wann das passiert. Wir konzentrieren uns auf unsere Aufgabe und versuchen, sie bestmöglich zu erfüllen“, sagte der 42-Jährige.