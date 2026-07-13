Die Verhandlungen von Red-Bull-Fußballchef Jürgen Klopp mit dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) über eine Anstellung als Bundestrainer sollen die Saisonvorbereitung des Bundesligisten RB Leipzig nicht großartig beeinflussen. „Wir haben natürlich den vollen Fokus hier in Leipzig und versuchen, gemeinsam mit der Mannschaft und allen Mitarbeitern, die Vorbereitung bestmöglich zu nutzen“, sagte Sport-Geschäftsführer Marcel Schäfer am Montag bei der Vorstellung des neuen Cheftrainers Martín Demichelis.
RB blendet Klopp-Gespräche aus: „Voller Fokus hier in Leipzig“
Klopp fungiert seit Anfang 2025 als „Head of Global Soccer“ beim Red-Bull-Konzern, zu dessen Fußballnetzwerk die Leipziger gehören. Aktuell befindet sich der 59-Jährige jedoch in Gesprächen mit dem DFB über die Nachfolge von Julian Nagelsmann, der nach dem deutschen WM-Debakel zurückgetreten war.
„Es ist kein Geheimnis, dass die Gespräche wahrscheinlich zielführend sein werden. Ich glaube, beim DFB gibt es relativ viel zu tun, und Jürgen hat sich ja auch schon so positioniert, dass er diese Aufgabe gerne übernehmen würde“, sagte Schäfer. Es liege jetzt nicht an ihm und Demichelis, „ob und wann das passiert. Wir konzentrieren uns auf unsere Aufgabe und versuchen, sie bestmöglich zu erfüllen“, sagte der 42-Jährige.
Auch Demichelis, der in Leipzig auf Ole Werner folgt, berichtete von einem guten Austausch mit Klopp, bevor er den Job bei RB annahm. „Mein erster Kontakt war mit Marcel. Es ist klar, dass Leipzig eine große Familie ist. Ein paar Tage später habe ich mit vielen anderen gesprochen. Jürgen war einer von ihnen. Es war eine Ehre, mit ihm über Fußball zu sprechen“, so der Argentinier.