WM 2026: Müller und Klopp scherzen über harsche Experten-Kritik

Vincent Wuttke 14.06.2026 • 18:26 Uhr Thomas Müller und Jürgen Klopp reagieren auf die deutliche Kritik einige deutscher Experten an ihnen. Das Star-Duo scherzt.

Die durchaus deutliche Kritik deutscher Experten an den Aussagen von Thomas Müller und Jürgen Klopp im Rahmen ihrer Tätigkeit als WM-Experten für MagentaTV ist an dem Duo abgeprallt.

Stattdessen scherzten beide nach dem verbalen Gegenwind von Ex-Spielern wie Lothar Matthäus und auch Andreas Möller sowie Stefan Effenberg aus dem FIROCKX.ONE WM Doppelpass.

Müller und Klopp reagieren mit Humor

Vor der Auftaktpartie der deutschen Nationalmannschaft bei der WM gegen Außenseiter Curacao erklärte sich Müller am Sonntagabend. „Wir haben es mitbekommen. Ich kann nur folgendes sagen: Wir diskutieren natürlich leidenschaftlich. Aber uns geht hauptsächlich darum, die Begeisterung des Turniers rüberzubrigen. Wir sind Riesenfans der Mannschaft.“

Der ehemalige Münchner betonte, man diskutiere sachlich und taktisch – jedoch sollen auch immer wieder Witze die Stimmung aufheitern. „Wer soll und beiden das verdenken? Da ist immer ein bisschen Schmäh dabei. Und da kann dann auch mal was rausrutschen, was populistisch Wellen schlagen kann, wenn man es populistisch verwenden möchte. Das tun aber nicht wir, das tun andere.“

Gleichzeitig sagte er in die Richtung der kritisierenden Experten wie Effenberg, Möller und einen Tag zuvor Matthäus: „Wir werden und deshalb nicht verbiegen lassen und aufpassen, was wir sagen sollen. Jeder muss wissen, dass wir absolut hinter der Mannschaft stehen. Aber wir wollen auch ein bisschen gute Laune machen.“

Moderator Johannes B. Kerner schob nach: “Vielleicht eine gute Idee für alle, die noch auf der Palme sind: Einfach mal ein bisschen mit Delfinen schwimmen. Credit to Wolff Fuß. “

Klopp-Spruch sorgt für Wirbel

Wenige Momente später wurde Müller zum Zustand des Rasens befragt. Er antwortete: “Noch nicht gewässert, sieht noch ein bisschen trocken aus.” Da schritt sein Kollege Klopp schmunelnd ein: „Jetzt hast du das Wort ‘noch’ zweimal benutzt.“

Müller fing an zu lachen: „Achso, das ist eigentlich für dich gepachtet. Wusste nicht, dass du das exklusiv gebucht hast. Geb ich dir nachher nen Fünfer, Copyright.“

Klopp hatte vor dem WM-Eröffnungsspiel am Donnerstag mit Blick auf die Aufstellungswünsche von Thomas Müller für das DFB-Team gesagt: „Völlig überraschend hält Thomas Müller nicht mit seiner Meinung hinterm Berg. Und zum Glück stellt Julian Nagelsmann die Mannschaft auf – noch, noch.“ Es folgte Gelächter, ehe Müller lachend meinte: „Kloppo, wir haben Juni. Du bist schon im September.“