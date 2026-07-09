Ex-BVB-Profi wird Nübel-Teamkollege

SID 09.07.2026 • 13:31 Uhr Für den türkischen Nationalspieler Salih Özcan geht es erstmals ins Ausland.

Der türkische Nationalspieler Salih Özcan hat sich mit Besiktas Istanbul auf einen Wechsel in die türkische Süper Lig verständigt. Das bestätigten die Türken in der Nacht auf Donnerstag. Einzig der Medizincheck stehe noch aus, hieß es in einer Vereinsmitteilung in den sozialen Medien.

Der in Köln geborene Özcan, für den die WM nach den enttäuschendem Auftritten der Türkei schon nach der Gruppenphase vorbei war, kommt ablösefrei. Zuletzt war er für Borussia Dortmund aufgelaufen, spielte dort allerdings keine große Rolle, sodass der BVB den Vertrag auslaufen ließ.

Özcan trifft auf Nübel

Begonnen hatte Özcan seine Bundesliga-Karriere beim 1. FC Köln. Weitere Stationen folgten bei Holstein Kiel und dem VfL Wolfsburg.