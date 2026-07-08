Offiziell! FC Bayern gibt Nübel endgültig ab

Maximilian Huber 08.07.2026 • 19:13 Uhr Der FC Bayern gibt Alexander Nübel endgültig ab. Der deutsche Torhüter wechselt in die Türkei.

Alexander Nübel verlässt den FC Bayern München endgültig!

Wie der deutsche Rekordmeister am Mittwoch bekanntgab, wechselt der Torhüter in die Türkei zu Besiktas Istanbul. Nübel war schon am Dienstag in Istanbul empfangen worden, nun ist der Transfer offiziell.

Bundesliga: Eberl lobt Nübel zum Abschied

„Alexander Nübel ist ein sehr guter Torhüter, der sich beim FC Bayern, bei AS Monaco sowie beim VfB Stuttgart stetig weiterentwickelt und etabliert hat. Jetzt möchte er den nächsten Schritt bei Besiktas Istanbul machen“, wird Bayerns Sportvorstand Max Eberl in einer Pressemitteilung zitiert: „Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute.“

Nübel war im Sommer 2020 ablösefrei vom FC Schalke 04 nach München gewechselt, kam beim FC Bayern aber nie wirklich an. Beim deutschen Rekordmeister machte der Keeper lediglich vier Pflichtspiele.

Nach Leihstationen in Monaco und Stuttgart wechselt der deutsche WM-Teilnehmer nun in die Türkei. Bei Besiktas Istanbul unterschrieb Nübel einen Vertrag bis 2029.