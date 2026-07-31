Tah freut sich auf "neues Kapitel" mit DFB-Elf

SID 31.07.2026 • 05:33 Uhr Der Innenverteidiger vom FC Bayern sprach am Rande eines Testspiels am Tegernsee.

Nationalspieler Jonathan Tah blickt nach dem Umbruch in der Nationalmannschaft optimistisch auf die bevorstehende Zeit. „Die Vorfreude ist riesig, auch auf die Nationalmannschaft. Das wird ein neues Kapitel und da freuen wir uns drauf“, sagte Tah am Rande des Testspiels gegen den FC Rottach-Egern (15:0) am Tegernsee.

„Die Weltmeisterschaft liegt jetzt in der Vergangenheit“, sagte der 30-Jährige. Und weiter: „Grundsätzlich ist es bei mir so, dass ich Dinge analysiere, relativ schnell abhake und versuche, die Dinge relativ rational zu verarbeiten.“ Er freue sich hingegen „sehr, wieder hier zu sein“ und habe „sofort gespürt, dass die Energie gut ist.“

FIFA-Boykott? Tah hält sich zurück

Angesprochen auf den angekündigten Boykott der UEFA aller FIFA-Turniere für den Fall, dass FIFA-Präsident Gianni Infantino seinen Investoren-Deal durchdrückt, übte sich Tah in Zurückhaltung. Er habe noch nicht genügend Informationen, finde es aber grundsätzlich gut, „dass man eine klare Haltung hat, zwar im Dialog bleibt, aber sich nicht versteckt“, sagte der Innenverteidiger.