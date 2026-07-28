Sonderlob für BVB-Neuzugang: "Qualitäten für einen Top-Star"

SID 28.07.2026 • 09:44 Uhr Thorsten Fink sieht in BVB-Zugang Konstantinos Karetsas gewaltiges Potenzial - doch der junge Grieche müsse auch "fighten".

Thorsten Fink hat den BVB-Zugang Konstantinos Karetsas in Belgien beim KRC Genk trainiert – er sieht im jungen griechischen Fußball-Nationalspieler gewaltiges Potenzial.

„Er ist technisch ein hervorragender Spieler, hat gute Dribblings und kann den letzten Pass spielen“, sagte der langjährige Bundesligaspieler und heutige Trainer von Samsunspor in der Türkei dem SID am Dienstag.

Fink (58) hat Karetsas (18), der nach übereinstimmenden Berichten vorbehaltlich des Medizinchecks für etwas mehr als 30 Millionen Euro zu Borussia Dortmund wechseln wird, noch bis zum Dezember 2025 in Genk betreut. Karetsas könne auf der rechten Außenbahn spielen, sei im Mittelfeld-Zentrum aber stärker, sagte Fink: „Er ist noch ein richtiger Zehner, wie man ihn von früher kennt.“

Ex-Trainer lobt BVB-Neuzugang

Körperlich allerdings müsse das Supertalent „noch ein wenig drauflegen“. Karetsas werde in Dortmund „auch fighten“ müssen, zugleich brauche er auf dem Platz seine Freiheiten.

„Er hat die Qualitäten, um ein Top-Star zu werden“, betonte Fink, „aber es kann auch umgekehrt sein. Ich bin selbst gespannt.“