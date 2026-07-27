30 Millionen! BVB schnappt sich wohl Offensiv-Juwel

Johannes Behm 27.07.2026 • 19:23 Uhr Borussia Dortmund tütet wohl einen Transfer ein, sichert sich die Dienste eines Offensiv-Juwels - und sticht einen internationalen Top-Klub aus.

Konstantinos Karetsas steht laut übereinstimmenden Medienberichten aus Deutschland und Belgien kurz vor einem Wechsel zu Borussia Dortmund. Demnach haben sich die Schwarz-Gelben mit Karetsas‘ Klub KRC Genk auf eine fixe Ablöse von 30 Millionen Euro geeinigt, die noch um zwei weitere Millionen ansteigen kann.

Der 18 Jahre alte offensive Mittelfeldspieler soll in den nächsten Tagen seinen Medizincheck absolvieren und im Anschluss seinen Vertrag unterschreiben. Laut Sky hat der BVB AC Mailand ausgestochen.

Wie der kicker weiterführend berichtet, soll Dortmunds Sportdirektor Ole Book am Montag nach Belgien reisen, um den Deal unter Dach und Fach zu bringen.

Karetsas ist trotz seines jungen Alters bereits zehnmaliger griechischer Nationalspieler (drei Tore), wurde allerdings im belgischen Genk geboren und durchlief auch dort seine fußballerische Ausbildung. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

Wird Karetsas der Brandt-Ersatz?

Sein Debüt in Belgiens höchster Spielklasse feierte er 2024 im Alter von nur 16 Jahren. Seitdem lief der 1,73 Meter große Profi 92-mal für die erste Mannschaft auf und konnte mit sechs Toren und 23 Vorlagen auf sich aufmerksam machen.