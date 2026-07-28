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Transfermarkt: Eintracht Frankfurt verpflichtet Innenverteidiger

Frankfurt holt Innenverteidiger

Der 20-jährige Brasilianer Otávio kommt vom portugiesischen Erstligisten CF Estrela Amadora.
Eintracht Frankfurt präsentiert das neue Auswärtstrikot für die Saison 2026/27 - mit dem legendären 80er- und 90er-Adler und jeder Menge Retro-Charme.
SID
Der 20-jährige Brasilianer Otávio kommt vom portugiesischen Erstligisten CF Estrela Amadora.

Bundesligist Eintracht Frankfurt verstärkt sich mit dem brasilianischen Innenverteidiger Otávio. Wie die SGE am Dienstag mitteilte, wechselt der 20-Jährige vom portugiesischen Erstligisten CF Estrela Amadora an den Main. Dort erhält er einen Fünfjahresvertrag.

SPORT1 hatte bereits am Sonntag berichtet, dass ein Wechsel beschlossene Sache ist. Als Ablöse werden rund 4,5 Millionen Euro an fällig.

Eintracht Frankfurt holt „hochveranlagten Innenverteidiger“

„Mit Otávio holen wir einen jungen, hochveranlagten Innenverteidiger mit viel Entwicklungspotenzial“, wird Frankfurts Sportdirektor Timmo Hardung zitiert: „Er ist Linksfüßer, groß, athletisch, schnell und vereint das mit einer ausgeprägten Verteidigungsmentalität, die wir in unserem Kader gezielt stärken möchten.“

Laut der Mitteilung der Eintracht wird Otávio in Frankfurt die nötigen Medizinchecks absolvieren und danach ins Trainingslager nach Grassau nachreisen. In der abgelaufenen Spielzeit kam der Defensivspieler für Amadora auf 22 Einsätze. 17 Mal stand er dabei in der Startelf, womit er einen wichtigen Anteil am Klassenerhalt hatte.

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