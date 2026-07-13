Abgang von BVB-Talent fix

Der deutsche Juniorennationalspieler Kjell Wätjen wechselt von Borussia Dortmund zum FC Midtjylland. Beim dänischen Erstligisten unterschreibt der 20-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2031. Das gaben die beiden Vereine am Montag bekannt.
BVB-Abgang fix
In der vergangenen Saison war der Mittelfeldspieler an den VfL Bochum ausgeliehen und bestritt dort insgesamt 29 Pflichtspiele. In Dortmund durchlief er sämtliche Nachwuchsmannschaften und war Teil des Champions-League-Kaders, der 2024 das Finale erreichte. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)
Wätjen wieder unter ehemaligen BVB-Trainer Tullberg
Im selben Jahr stand er gemeinsam mit dem aktuellen Midtjylland-Trainer Mike Tullberg im Endspiel um die deutsche U19-Meisterschaft. Sein ehemaliger und künftiger Trainer freut sich auf einen Spieler, der „ballgewandt“ und „dynamisch“ ist.
Auch Wätjen blickt dem Wiedersehen mit Tullberg entgegen: „Ich freue mich darauf, wieder mit Mike zusammenzuarbeiten. Er hat meine Entwicklung maßgeblich geprägt, und dafür bin ich ihm dankbar.“
Mit der deutschen U17-Nationalmannschaft gewann Wätjen 2023 die Europameisterschaft.
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