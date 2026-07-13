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Abgang von BVB-Talent fix

BVB-Abgang fix

Der Juniorennationalspieler Kjell Wätjen schließt sich dem FC Midtjylland an und trifft auf einen alten Bekannten.
Startet in Dänemark ein neues Kapitel: Kjell Wätjen
Startet in Dänemark ein neues Kapitel: Kjell Wätjen
© AFP/SID/INA FASSBENDER
SID
Der Juniorennationalspieler Kjell Wätjen schließt sich dem FC Midtjylland an und trifft auf einen alten Bekannten.

Der deutsche Juniorennationalspieler Kjell Wätjen wechselt von Borussia Dortmund zum FC Midtjylland. Beim dänischen Erstligisten unterschreibt der 20-Jährige einen Vertrag bis Sommer 2031. Das gaben die beiden Vereine am Montag bekannt.

In der vergangenen Saison war der Mittelfeldspieler an den VfL Bochum ausgeliehen und bestritt dort insgesamt 29 Pflichtspiele. In Dortmund durchlief er sämtliche Nachwuchsmannschaften und war Teil des Champions-League-Kaders, der 2024 das Finale erreichte. (NEWS: Alles zum Transfermarkt im SPORT1-Transferticker)

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Wätjen wieder unter ehemaligen BVB-Trainer Tullberg

Im selben Jahr stand er gemeinsam mit dem aktuellen Midtjylland-Trainer Mike Tullberg im Endspiel um die deutsche U19-Meisterschaft. Sein ehemaliger und künftiger Trainer freut sich auf einen Spieler, der „ballgewandt“ und „dynamisch“ ist.

Auch Wätjen blickt dem Wiedersehen mit Tullberg entgegen: „Ich freue mich darauf, wieder mit Mike zusammenzuarbeiten. Er hat meine Entwicklung maßgeblich geprägt, und dafür bin ich ihm dankbar.“

Mit der deutschen U17-Nationalmannschaft gewann Wätjen 2023 die Europameisterschaft.

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