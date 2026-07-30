Werder Bremen: Tribünen-Einsturz hat Folgen

SID 30.07.2026 • 13:46 Uhr Laut Geschäftsführer Hans-Jörg Otto ist man im Zeitplan, die Modernisierungen betreffen jedoch die ersten Spieltage.

Fußball-Bundesligist Werder Bremen wird die neue Saison voraussichtlich mit verringerter Stadionkapazität beginnen. „Wir sind im Zeitplan“, sagte Hans-Jörg Otto, Geschäftsführer der Bremer Weserstadion GmbH (BWS), in einer Medienrunde am Donnerstag, er offenbarte aber auch, dass noch „zwei bis drei Heimspieltage“ von Arbeiten betroffen sein werden. Grund dafür ist der Teileinsturz einer Tribüne im Oberrang vor drei Wochen.

In den ersten drei Bundesliga-Heimspielen ab dem 5. September gegen RB Leipzig, den FC Augsburg und den SC Paderborn sind damit knapp 500 Plätze nicht nutzbar. Auch das Nordderby der Werder-Frauen gegen den HSV (11. September) und die Partie der Klub-Legenden gegen Real Madrid (26. September) sind betroffen. Die im Block 53 sitzenden Dauerkarteninhaber sollen stattdessen auf Plätze umgesetzt werden, die für den Tageskartenverkauf vorgesehen waren.