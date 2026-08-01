1. FC Köln verkündet große Überraschung um Said El Mala

Maximilian Huber 20.08.2026 • 19:30 Uhr Der 1. FC Köln verlängert den Vertrag mit Shootingstar Said El Mala. Der Offensivspieler tritt beim Effzeh in ganz große Fußstapfen.

Der 1. FC Köln hat am Donnerstagabend eine große Überraschung verkündet! Wie die Domstädter bekanntgaben, hat Shootingstar Said El Mala seinen Vertrag in Köln bis 2031 verlängert.

Beim Bundesligisten erhält El Mala zudem die Rückennummer 10. Damit ist der 19-Jährige der erste Spieler seit Lukas Podolski, der in Köln mit der besonderen Nummer auflaufen wird.

„Wir freuen uns sehr, dass Said seinen Weg beim FC weitergeht. Er hat in der vergangenen Saison eine hervorragende Entwicklung genommen, sich in der Bundesliga als wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft etabliert und war mit seinen Leistungen und Toren ein wichtiger Faktor für unser Team“, wird FC-Geschäftsführer Thomas Kessler zitiert.

Darum möchte El Mala in Köln bleiben

El Mala wurde in den vergangenen Wochen intensiv von Borussia Dortmund umworben. Auch ein Wechsel in die Premier League oder zu RB Leipzig stand im Raum.

„Dass diese Entwicklung auch das Interesse anderer Klubs geweckt hat, ist nachvollziehbar. Umso wichtiger war für uns der offene und vertrauensvolle Austausch mit Said und seiner Familie über seine weitere sportliche Perspektive. Gemeinsam sind wir zu der Überzeugung gekommen, dass sein Potenzial noch lange nicht ausgeschöpft ist und er hier am Geißbockheim sehr gute Voraussetzungen vorfindet, um die nächsten Schritte in seiner Entwicklung zu gehen“, sagt Kessler weiter.

In der vergangenen Bundesliga-Saison hatte El Mala 34 Spiele absolviert und dabei 13 Tore erzielt. Der Youngster sieht seine nahe Zukunft am Rhein.