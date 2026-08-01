1. FC Köln mit großer Trikot-Geste wegen El Mala

SPORT1 21.08.2026 • 12:02 Uhr Said El Mala ändert die Rückennummer - und der 1. FC Köln kommt seinen Fans deshalb mit einer besonderen Geste entgegen.

Der 1. FC Köln kommt seinen Anhängern nach dem Trikotnummernwechsel von Said El Mala entgegen. Wie der Bundesligist am Freitag bekannt gab, können Fans Trikots der laufenden Saison mit dem Namen des Offensivspielers und der bisherigen Rückennummer 13 bis zum 30. September zurückgeben.

Hintergrund ist die Vertragsverlängerung des 19-Jährigen, die der Klub am Donnerstag verkündet hatte. Im Zuge der Unterschrift wechselte El Mala auch seine Rückennummer und läuft künftig mit der prestigeträchtigen Nummer 10 auf.

El Mala: Köln-Fans können Trikot kostenlos zurückschicken

Betroffene Fans können die bereits gekauften Trikots nach Vereinsangaben versandkostenfrei zurückschicken und erhalten den Kaufpreis erstattet. Das neue Jersey mit der Nummer 10 muss regulär bestellt werden.

Die zurückgegebenen Trikots will der FC für einen karitativen Zweck spenden. Solche Kulanzregelungen bei einem Wechsel der Rückennummer sind im Profifußball keine Seltenheit. Bereits in den vergangenen Jahren hatten mehrere Bundesligisten vergleichbare Aktionen angeboten.