Als Stage-Ersatz: Werder leiht Regeer aus

SID 31.08.2026 • 19:37 Uhr Jens Stage fällt bis Jahresende aus, Werder Bremen muss deshalb kurzfristig Ersatz suchen und wird in Amsterdam fündig.

Werder Bremen hat auf die schwere Verletzung von Jens Stage reagiert und kurzfristig Youri Regeer als Ersatz verpflichtet. Wie der Fußball-Bundesligist am Montag mitteilte, kommt der 23-Jährige auf Leihbasis von Ajax Amsterdam.

„Wir haben Youri schon länger beobachtet und freuen uns, dass sich nun die Gelegenheit ergeben hat, ihn für uns zu gewinnen“, sagte Peter Niemeyer, Leiter Profifußball: „Er ist ein sehr variabler Spieler mit Stärken in der Defensive und eröffnet uns dadurch zusätzliche taktische Möglichkeiten.“

Thioune von Qualitäten überzeugt

Von den Qualitäten des Niederländers ist auch Trainer Daniel Thioune überzeugt. „Er hat in der letzten Saison über 30 Spiele für Ajax in der Liga und auf internationaler Ebene bestritten und wird die Qualität in unserem Kader weiter erhöhen“, sagte er.