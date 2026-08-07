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Asllani-Wechsel geplatzt - die Begründung ist brisant!

Asllani-Wechsel geplatzt!

Fisnik Asllani stand unmittelbar vor einem Transfer zu RB Leipzig. Nun wird bekannt: Der Deal scheitert - und der Stürmer bleibt bei Hoffenheim.
Fisnik Asllani stand unmittelbar vor einem Wechsel zu RB Leipzig. Am Freitagabend verkündete die TSG Hoffenheim jedoch, dass der Wechsel platzte.
Benjamin Zügner
Fisnik Asllani stand unmittelbar vor einem Transfer zu RB Leipzig. Nun wird bekannt: Der Deal scheitert - und der Stürmer bleibt bei Hoffenheim.

Der Wechsel von Fisnik Asllani zu RB Leipzig ist geplatzt! Das verkündete die TSG Hoffenheim am Freitagabend auf der vereinseigenen Webseite.

Als Begründung werden „medizinische Bedenken, die RB Leipzig angemeldet hatte“ genannt. TSG-Geschäftsführer Andreas Schicker kommentierte den Vorgang in der Mitteilung wie folgt: „Dass dieser Transfer nun nicht zustande kommt, ist für uns sportlich alles andere als eine schlechte Nachricht. Für uns ist völlig klar, dass Fisnik körperlich und sportlich auf höchstem Niveau performen kann.“

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TSG-Mitteilung: Dann trainiert Asllani wieder mit der Mannschaft

Weiter führte der Österreicher aus: „Wir stehen zu unserem Spieler. Fisnik hat in der letzten Saison maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen, hat die Vorbereitung auf gewohnt hohem Niveau absolviert und trainiert ab kommender Woche wieder mit der Mannschaft.“

RB Leipzig äußerte sich bis dato nicht öffentlich zu dem Vorgang.

In 35 Pflichtspielen kam Asllani in der abgelaufenen Spielzeit auf elf Tore und zehn Vorlagen für die Hoffenheimer. Seine Leistungen hatten auch das Interesse anderer Bundesliga-Topklubs geweckt.

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