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Klopp-Besuch? „Kann dicken Zettel mitnehmen“

Klopp-Besuch? Coach reagiert

Der FCA muss am Sonntag gegen Schalke ran - und wird dabei vom Bundestrainer persönlich beobachtet.
Gladbachs Sportchef Rouven Schröder erklärt die Arbeitsweise von Jürgen Klopp und weshalb er die ideale Besetzung für den DFB-Job ist.
SID
Der FCA muss am Sonntag gegen Schalke ran - und wird dabei vom Bundestrainer persönlich beobachtet.

Hoher Besuch zum Bundesliga-Auftakt: Fußball-Bundestrainer Jürgen Klopp wird beim Heimspiel des FC Augsburg gegen Schalke 04 im Stadion sein. „Es ist schön, dass der Bundestrainer da ist“, sagte Augsburgs Trainer Manuel Baum vor dem Spiel am Sonntag (17.30 Uhr/Sky).

Bis zu sieben deutsche Spieler könnten laut Baum gegen Schalke in der Startelf stehen. „Er kann einen richtig dicken Zettel mitnehmen“, scherzte der 46-Jährige.

Klopp kommt nach Augsburg

Wie viele dieser sieben Spieler tatsächlich für die Nationalmannschaft in Frage kommen, ist allerdings fraglich. Marius Wolf (31) ist bislang der einzige Spieler im Augsburger Kader, der immerhin auf fünf A-Länderspiele kommt. Dass seine Mannschaft unter den Augen Klopps unsicherer sei, befürchtet Baum nicht: „Ich glaube nicht, dass seine Anwesenheit eine Wirkung auf unser Spiel hat.“

Auf einen Tabellenplatz als Ziel für die neue Spielzeit wollte Baum sich vor dem Auftaktspiel nicht festlegen. „Ich mag es nicht, ein Ziel auszugeben, das so weit weg ist“, sagte er: „Ich denke von Woche zu Woche“. Die vergangene Saison beendeten die Fuggerstädter auf Platz neun.

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