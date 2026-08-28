So läuft Klopps Bundesliga-Wochenende

Johannes Vehren , Manfred Sedlbauer 28.08.2026 • 15:08 Uhr Die Bundesliga startet an diesem Wochenende und der neue Bundestrainer Jürgen Klopp schaut sich gleich zwei Spiele an. Zudem soll sein RB-Ausstand stattfinden.

Jürgen Klopp zeigt direkt Präsenz! Der neue Bundestrainer wird zum Bundesliga-Auftakt an diesem Wochenende in zwei Stadien zu Gast sein. Auf der Antritts-PK im August hatte der 59-Jährige bereits angekündigt, sich häufig Bundesliga-Partien vor Ort angucken zu wollen.

Beim Eröffnungsspiel zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart (Freitagabend ab 20.30 Uhr im LIVETICKER) sitzt er dabei nicht nur auf der Tribüne, sondern er gibt vor der Partie Sky und Sat.1 jeweils ein Interview. Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll vor der Partie noch ein Austausch mit den Bossen des FC Bayern und VfB Stuttgart anstehen.

Klopp sieht Schalkes Bundesliga-Rückkehr

Der Bundestrainer schaut sich dann am Sonntag nach SPORT1-Informationen auch die Partie zwischen dem FC Augsburg und Aufsteiger FC Schalke 04 (Sonntag ab 17.30 Uhr im LIVETICKER) an. Bild und Sky berichteten darüber zuerst. Dort könnten dann für Klopp Finn Dahmen, Anton Kade, Noahkai Banks und Mert Kömür vom FCA sowie Robin Gosens und Soufiane El-Faouzi von den Schalkern im Fokus stehen.